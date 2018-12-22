2018-12-22T03:23:54+03:00
Общество

Ректор крупного приморского вуза оставил свою должность

Его отставку принял бывший врио губернатора Андрей Тарасенко
Пётр КАМУШКИН
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Сергей Огай возглавлял МГУ им. Невельского 10 лет. Фото: morvesti.ruСергей Огай возглавлял МГУ им. Невельского 10 лет. Фото: morvesti.ru
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Ректор Морского государственного университета Сергей Огай покинул свою должность. В дальнейшем он будет заниматься научно-исследовательской работой.

Соответствующее решение приняли в Росморечфлоте. Исполняющим обязанности назначили проректора по научной работе Владимира Клокова. Как сообщили в пресс-службе университета, Сергей Огай недавно успешно защитил докторскую диссертацию. Так что бывший ректор, видимо, действительно намерен всерьез заняться наукой.

Примечательно, что принять отставку главы МГУ приехал неудавшийся глава Приморья Андрей Тарасенко. Сейчас он занимает должность замруководителя Росморречфлота – так что это его прямая обязанность.

Помимо университета, Тарасенко посетил строящийся Дальневосточный морской тренажерный центр, а также встретился в курсантами и студентами МГУ.

Как ранее писала «Комсомолка», Андрей Тарасенко покинул свой пост после скандальный выборов губернатора в сентябре. Их итоги отменил Центризибирком. Очередной раунд голосования назначили на 16 декабря – когда главой Приморья стал Олег Кожемяко.

Справка «КП»:

Сергей Огай родился в 1954 году в городе Советская Гавань Хабаровского края. В 1976 году с отличием окончил судомеханический факультет ДВВИМУ им. адмирала Г.И.Невельского по специальности "Судовые машины и механизмы". Через три года он стал аспирантом ДВВИМУ, после чего работал там. В 2008 году он стал ректором МГУ им. Невельского.

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