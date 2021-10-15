В учебном заведении Владивостока появились надписи: «Бойтесь меня, я взорву эту школу»

Инцидентом в школе уже заинтересовались ответственные инстанции. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пятницу, 15 октября, на подоконнике женского туалета школы № 64 во Владивостоке обнаружили пугающие надписи. Аккуратным почерком и красным маркером аноним написал фразы «Я взорву эту школу», «Будет расстрел» и «Бойтесь меня». Также неизвестный указал дату, когда хочет устроить «Колумбайн»: 21 октября 2021. Естественно, что персонал учебного заведения поспешил сообщить о подобной находке.

Ситуация вызвала бурную реакцию общественности. И не удивительно, ведь еще на слуху недавняя трагедия в пермском государственном университете, куда ворвался вооруженный парень и открыл огонь на поражения. Жертвами 18-летнего Тимура Бекмансурова стали шесть человек. Студента-убийца сейчас судят.

Не так давно «Комсомолка» писала о парне с автоматом возле школы во Врангеле и ученике 48 школы Владивостока, шутившем о планах совершить теракт. Подобные случаи сейчас находятся на особом контроле, поэтому ситуация в школе на Адмирала Кузнецова молниеносно разлетелась по сети.

В администрации школы корреспонденту «КП» сообщили, что на происшествие оперативно отреагировали сотрудники полиции, ФСБ и администрации Владивостока.

Редакция обратилась за официальным комментарием в пресс-службы ведомств и ждет обратной связи.

Угрозы, написали фломастером на подоконнике. Фото: принтскрин Newbox24.tv_

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