Приморские школьники разработали QR-броши с данными о вакцинации

Аксессуар будет содержать в себе всю информацию о вакцинации пациента. Фото: Правительство Приморского края

В Приморье ученики первой школы села Камень-Рыболов создали QR-броши для тех, кто уже сделал прививку от коронавирусной инфекции. В аксессуарах будет зашифрована вся информация о вакцинации пациента.

Такой необычный проект ученики шестого класса подготовили в рамках образовательной очной сессии детского мобильного технопарка Приморского края, которая проходит в Ханкайском округе. Ребята работали не одни, им помогали их наставники.

- Педагоги детского технопарка рассказали ученикам о практическом применении 3D-технологий, в частности, изготовлении значков с QR-кодами, - сообщают сотрудники школы № 1 села Камень-Рыболов.

Дети говорят, что эта идея им пришла в голову в связи с подготовкой общественных мест к проверке QR-кодов. Ученики учли тот факт, что кто-то может потерять распечатанный лист, или у человека сядет телефон. А у пожилых людей так вообще сенсорный гаджет редкость, в основном кнопочные. Брошь в первую очередь удобна. Ее всегда можно взять с собой. Ведь необязательно ее надевать, можно просто положить в сумку или в карман.

Эти полезные аксессуары уже запустили в мелкосерийное производство. Идея с оригинальными украшениями очень понравилась учителям первой школы, они заказали себе и школьникам несколько экземпляров.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03