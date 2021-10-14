Из широких штанин. Особый пропуск придется предъявлять приморцам для посещения театров и кафе

Из архива КП Фото: Иван МАКЕЕВ

В ближайшее время в Приморье будет введена еще одна мера противодействию COVID-19. Региональный оперштаб обсудил профилактику распространения болезни на заседании в четверг, 14 октября. Усилится масочный режим, дезинфекция, активизация вакцинации (прививка станет обязательной для работников ряда сфер), а также для посещения общественных необходимо будет предъявлять QR-код о вакцинации или свидетельство.

- Несмотря на то, что заболеваемости гриппом в Приморье пока не выявлено, также необходимо уделить внимание вакцинации от него. В крае должны быть привиты 60% населения, на сегодня этот показатель – 20,6%, - сообщила главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская.

Олег Кожемяко подчеркнул, что в регионе следует усилить информирование населения о необходимости вакцинироваться, важно соблюдать антиковидные меры в общественных местах, на транспорте:

- Не идет речь о закрытии бизнеса, но есть постановление главного санитарного врача, которое мы обязаны исполнять. Необходимо принять все меры по защите населения. Регион находится в режиме повышенной готовности.

Напомним, в Приморье введена обязательная вакцинация для сотрудников сфер образования, медицины, соцзащиты, обслуживания, культуры, театров и кинотеатров, сервиса, торговли, общепита, промышленности, рыболовства и ряда других. Олег Кожемяко в интервью «КП-Владивосток» сообщил, что согласен с усиленными мерами, так как этого требует эпидемиологическая ситуация.

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