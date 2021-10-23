Поток воды хлынул на территорию детского сада во Владивостоке

Недалеко от здания прямо из земли бьет фонтан Фото: Иван ВИСЛОВ

Очередной прорыв воды случился в столице Приморского края на территории детского сада №22. Недалеко от здания прямо из земли бьет фонтан. Дороги рядом с садом и нижестоящими домами на улице Гамарника, 9, 11 и 13 сейчас больше напоминают реки. В настоящее время подробности происшествия неизвестны, "КП-Владивосток" выясняет детали.

Отметим, что это не первое происшествие со дня подачи тепла во Владивосток. На днях жителям города пришлось наблюдать горячие водопады прямо в подъезде своего дома и перебираться через ржавые реки в центре города на Уборевича 14. Также люди сообщают о подобной ситуации на Марченко 6.

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