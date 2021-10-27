«Народный участковый» из Приморья: «Пытаюсь успокоить дебошира словесно, чтобы не доводить ситуацию до точки кипения»

Александр Саватенко. Фото: Анастасия ЦУРИКОВА, пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Меньше чем через месяц, 17 ноября, в России будут отмечать День участкового уполномоченного полиции, поэтому вся страна готовится выбрать профессионала своего дела. Сейчас завершаются региональные этапы конкурса «Народный участковый-2021» и стартует Всероссийский. Приморье уже готово показать своего героя на всю страну. По итогам голосования в интернете с отрывом более чем в две тысячи голосов победил капитан полиции 39-летний Александр Саватенко из Партизанска. И пока все ждут, когда же он представит наш край на Всероссийском этапе (будет проходить с 1 по 10 ноября), «КП – Владивосток» предлагает познакомиться с земляком.

СУДЬБОНОСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Александр набрал 2608 голосов, а у его соперника из Артема майора Павла Мащинова, занявшего второе место, – 523. Разрыв впечатляющий, и чтобы понять, как это произошло, нужно пройти путь в обуви нашего героя. Так сделать невозможно, но ведь никто не запрещает познакомиться с человеком поближе, хотя бы через текст.

«Мечтал стать полицейским с детства» – распространенная история, но не в этот раз. Александр трудился на «гражданке» и особо не задумывался о работе в органах правопорядка, пока в 2009-м брат супруги не предложил попробовать свои силы в полиции. Александр подумал: «А почему бы и нет?» и устроился в дорожно-патрульную службу. Стал рядовым, надел форму инспектора ДПС и пошел трудиться «в поля». Так начался его в меру тернистый путь.

Через три года Александр, уже в звании сержанта, стал инспектором по розыску автомототранспортных средств. Только вот спустя четыре года эту должность убрали, и он вернулся на предыдущую. В 2018-м старшему лейтенанту Саватенко предложили продвижение по службе, и вскоре его звание превратилось в капитана.

– Я изъявил желание пойти в службу участковых. Мне достался родной участок, где стоит мой дом, – делится Александр.

С тех пор, вот уже три года, участковый следит за порядком своего района.

Наш герой служит в правоохранительных органах уже 12 лет. Фото: Предоставлено героем публикации

НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

Полицейскому не понаслышке известно, что такое стрессовые ситуации на работе. В такой профессии приходится работать с людьми, которые, по разным причинам, не всегда идут на контакт. Александр говорит, когда он приезжает на вызов и, к примеру, видит человека, который устраивает беспорядок в пьяном состоянии, он старается, в первую очередь, решить ситуацию мирно. Словесно успокаивает, ищет общий язык, чтобы не доводить и без того неприятную ситуацию до точки кипения. В основном, все решается разговорами, но есть и такие ситуации, когда приходится применять наручники, однако их очень мало.

– Мой участок один из наиболее спокойных, не криминальный, тут больше бытовых разборок. Все уже знаешь: проблемные вопросы, семьи, тех, кто состоит на учете, и пытаешься работать на опережение. По большому счету это профилактика, – рассказывает Александр.

За 12 лет в полиции наш герой получил ряд памятных наград от начальства, награжден за командировку в Дагестан в 2016-м. Там он с отрядом полиции прослужил шесть месяцев, они были приписаны к воинской части и охраняли общественный порядок. Также за десять лет службы в органах Александр получил медаль МВД III степени.

Александр пришел в полицию в 2009 году, у него множество различных наград. Фото: Предоставлено героем публикации

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ

Может ли приесться профессия за 12 лет? Александр несколько раз задумывался о том, чтобы все оставить, но все же остался верен своему делу. К тому же, как он говорит, ни его жена, ни дети не представляют его на другой работе.

– Хорошо, когда человек находит и занимает свою «ячейку» в жизни, так и у меня. Я ничего не готов менять, – делится капитан.

Кстати говоря, с супругой Александр познакомился, когда его положили в городскую больницу во Владивостоке, Марина там работала медсестрой. Между ними завязался роман, а в 2007-м они поженились. Пара вместе в официальном браке почти 15 лет, и понимают друг друга с полувзгляда. У них двое детей: старшему сыну 14 лет и он ходит в восьмой класс, а второму пока что всего пять лет. Но кто знает, может однажды у ребят возникнет желание пойти по стопам отца. Ну а пока Александр хочет научить младшего сынишку кататься на сноуборде, ведь вся семья очень любит этот вид спорта.

Семья любит кататься на сноуборде, и этой зимой Александр хочет поставить младшего сынишку на доску. Фото: Предоставлено героем публикации

ВПЕРЕД, ЗА ПОБЕДОЙ

На участие в конкурсе в Партизанске выдвинули две кандидатуры, вместе с Александром побороться за звание народного участкового мог и его коллега, Евгений Борисов. Но уже тогда наш полицейский победил с хорошим отрывом. После – вышел на Приморье, и вот сейчас представит родной край на всю Россию.

Семья поддерживает Александра и верит в его победу, да и сам участковый хотел бы выиграть в финале. За него голосовали родственники, жители Партизанска – его очень хорошо знают в городе, любят и уважают, да и в целом люди из нашего края.

– Конечно, хотелось бы выиграть финальный этап конкурса, но все зависит от жителей Приморья и всей России, которые примут участие в голосовании, – поделился капитан.

Отдать свой голос за участкового уполномоченного полиции отдела МВД России из Партизанска, капитана полиции Александра Саватенко можно будет на сайте ведомства.

«КП – Владивосток» желает победы земляку и всей душой болеет за него!

Александр с супругой Мариной и двумя сыновьями. Фото: Предоставлено героем публикации

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