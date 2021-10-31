«Народный участковый» с Камчатки: «Отец ушел на пенсию, а мы продолжаем династию»

Руслан Джафаров. Фото: УМВД России по Камчатскому краю

Работа участковым только кажется простой. На деле же сотрудники полиции, которые следят за порядком и охраняют покой жителей своих «владений», должны быть подкованы в разных сферах законодательства. Более того важно уметь общаться с людьми, быть внимательными и даже немного примерять на себя роль психолога. В преддверии Дня участкового уполномоченного полиции, который в России отмечают 17 ноября, «Комсомольская правда – Владивосток» пообщалась с победителем регионального этапа конкурса «Народный участковый – 2021» на Камчатке, жителем Петропавловска-Камчатского, 31-летним капитаном Русланом Джафаровым.

Вот уже семь лет он трудится на своем участке – в микрорайоне Моховая, где живет полторы тысячи человек. За этот немалый срок бывали разные ситуации, в том числе и спасение людей, но в непростом деле главное найти с народом общую волну. О секретах своей работы, поддержке семьи и о том, как же он нашел свое место в жизни, и рассказал Руслан.

ДИНАСТИЯ

Путь Руслана предопределили, видимо, заранее.

– Я открыл глаза и уже знал, куда пойду, – делится участковый.

А все потому, что у него с ранних лет был яркий пример, эдакая профессиональная путеводная звезда – папа. Отца Руслана в 18 лет призвали в армию на Камчатку. Он отслужил и решил остаться, отучился в ДВГУ и пошел служить в органы внутренних дел рядовым милиционером. Привез к себе супругу, у семьи появились двое сыновей – оба в будущем станут полицейскими. Всего он прослужил в МВД 33 года, из которых десять первых прошли в должности участкового. Он дослужил до заместителя начальника УМВД по Камчатскому краю в звании полковника. И вот недавно ушел на пенсию. Только на этом история семьи Джафаровых, как защитников людей и порядка, не закончилась.

По его стопам пошли оба сына.

– Будучи еще ребенком, я уже знал, куда пойду. Я целенаправленно шел на юридический факультет, получил специализацию юриста, отслужил в армии и пошел работать в органы внутренних дел. Точно также поступил и мой брат, сейчас он врио заместителя командира роты ОБ ППС УМВД по Петропавловску-Камчатскому. Отец ушел на пенсию, а мы продолжаем династию. Думаю, и мои дети тоже продолжат, – рассказывает Руслан.

В 2014 году, после армии, наш герой устроился в МВД сразу участковым, а в 2020 году получил повышение – теперь он старший в своем отделе. Работа хоть и непростая, но увлекает, и, как считает полицейский, ему еще можно трудиться и трудиться на этом месте. Тем более и начальство, и местные жители видят старания Руслана, все его заслуги отмечают грамотами, благодарственными письмами и другими наградами. А однажды родителям вручили благодарность за воспитание хорошего сотрудника.

– Помню, звонит мама вся в слезах, говорит, что любит меня. Спрашиваю, что случилось, а она плачет и говорит, что принесли грамоту и поблагодарили их с отцом за сына. Это было приятно, – вспоминает капитан.

И все же – в будущем, честно говорит Руслан, можно и дальше пойти. «Какой солдат не хотел бы стать генералом?»

Руслан служит участковым с 2014 года. Фото: УМВД России по Камчатскому краю

ГЛАВНОЕ – ЧЕЛОВЕКОМ БЫТЬ

В работе участкового, да и любого полицейского вообще, главное – быть подкованным, считает Руслан Джафаров. Каждый сотрудник органов должен быть немного психологом, тогда можно понять настрой любого человека, понять, чего же от него ожидать.

– Если человек агрессивно настроен, не надо его провоцировать. Нужно найти общую волну и уже тогда урегулировать конфликт. Любой спор можно уладить, не обязательно применять физическую силу, – наставляет полицейский.

И хотя в общем семь лет службы прошли спокойно – чему сотрудник МВД рад и желает того же и коллегам, – в его багаже затаились и такие случаи, которые отпечатались в памяти на долгие годы. Особо ярких случая два.

Первый – печальный эпизод в работе участкового. Они с коллегой приехали на вызов, где умер маленький ребенок. Руслан не стал вспоминать детали, но очевидно – тот день дался всем тяжело.

А второе, довольно живое воспоминание, началось с того, что к полицейскому обратилась женщина – ее пожилого соседа давно не было видно.

– Сначала соседи забили тревогу, что пенсионер долго не выходит. Я их опросил, потом вызвал МЧС, заглянули в квартиру через окно. А мужчина лежит без сознания на полу в кухне. Когда зашли в квартиру, он уже еле дышал. Мы сразу вызвали скорую помощь. Еще чуть-чуть и человека бы не стало, – рассказывает Руслан и добавляет, что сейчас у мужчины все хорошо.

В работе любого полицейского важно найти одну волну с человеком. Фото: УМВД России по Камчатскому краю

Таких историй в практике много. Даже простое «пришел и достучался до буйного мужа» – уже победа. Участковый вообще в курсе всех конфликтных граждан, которые живут у него в районе. Он старается предупреждать возможные события, а людям помогать – с кем-то просто поговорить, кого-то вразумить, кому-то помочь с работой.

И как итог – благодарность местных жителей.

Но самые любимые «подопечные» – это бабушки. С ними можно и о погоде поговорить, и совет жизненный получить, и, что тоже немаловажно, информацию.

– У девушек лучшие друзья это бриллианты, а у меня бабушки, – шутит Руслан. – У меня на участке таких пять, и они лучшие информаторы. Они все про всех знают: кто местный, кто чужой, кто шумел, кто что делал.

Конечно, общением с людьми и психологией знания и навыки полицейского не ограничиваются. Сотрудник органов обязательно должен понимать разные законы, будь то уголовный кодекс, трудовой или административный. Помимо этого важно разбираться в криминалистике и других науках и сферах. Но один из ключевых моментов – это поддержка близких. Без этого никуда.

НАДЕЖНЫЙ ТЫЛ

– Хотел бы пожелать всем женам сотрудников полиции быть чуть-чуть терпимее. От состояния семьи зависит настрой. Если в семье все хорошо, жена не ругается, мол, почему поздно пришел, не просит уйти со службы, то сотрудник будет идти на работу с улыбкой. Конечно, супруги переживают, но полицейский – это призвание. Я рад, что моя Ляман все понимает и поддерживает меня. Когда прихожу домой после ночного рейда, а меня встречают жена и дети, вся рабочая усталость проходит, – с теплотой говорит Руслан.

Ляман поддерживает супруга, особенно в его непростой работе. Фото: Предоставлено героем публикации

Своих сыновей – 11-летнего Руслана и 2,5-летнего Исмаила – наш герой старается максимально погрузить в разные занятия и спорт, ведь это лучшая профилактика нехороших дел. Да и для здоровья полезно. Кстати, участковый и коллег призывает отдавать детей в разные секции, тем более бесплатных вариантов в Петропавловске-Камчатском достаточно.

В свое время Руслан сам увлекался борьбой и карате, а старший сын решил пойти по стопам отца – он с трех лет занимается киокушинкаем, сейчас у мальчишки уже зеленый пояс. Кстати говоря, возможно, однажды он тоже станет полицейским, или же врачом. Парень еще не определился, но направление задано верное: каждая из профессий – о помощи людям. Младший же пока уверенно говорит, что пойдет работать в полицию. И вполне возможно, что история повторится, и ребята продолжат семейную традицию, тогда Руслан будет рад.

– Я сейчас много езжу по вузам, агитирую приходить на службу, и вижу, что молодые люди не знают, куда им пойти. Многие думают про бизнес или блог, а кто будет помогать государству? – говорит участковый.

Пара любит отдохнуть на природе. Фото: Предоставлено героем публикации

ЛЮБИМЕЦ ГРАЖДАН

– Куда люди звонят в первую очередь, если у них проблемы? В полицию. Многие сейчас думают, что служба в органах это не представительно. Нет! Полиция – всегда была и будет, – добавляет он.

И та же популярность «Народного участкового – 2021», российский этап которого начнется с 1 ноября и продлится до 10, доказывает это. На конкурс Руслана направило начальство, и в итоге он опередил коллегу примерно на тысячу голосов.

– Когда проходил региональный этап, мне пришло много сообщений и звонков от граждан, которые голосовали за меня. Кстати, местные жители уже давно спрашивали, когда я приму участие в конкурсе, – делится Руслан.

Уже совсем скоро мы узнаем, кто же победит, а пока напоминаем, что отдать свой голос за участкового уполномоченного полиции отдела МВД России из Петропавловска-Камчатского, капитана полиции Руслана Джафарова можно будет на сайте ведомства.

«КП – Владивосток» желает полицейскому победы!

Руслан со своей семьей. Фото: Предоставлено героем публикации

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