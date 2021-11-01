«Народный участковый» Чукотки: «Свой профессионализм я закалил во время командировок на Северный Кавказ»

Виктор Жмудь. Фото: УМВД России по Чукотскому автономному округу

Чукотка для многих таинственное место, ведь это самая крайняя территория огромной России, здесь на площади больше 720 тысяч квадратных километров живут меньше 50 тысяч человек. Климат здесь суровый, большая часть территории находится за полярным кругом. Зимой температура доходит до -40, а летом всего лишь до +10. И еще отсюда в новости попадают только белые медведи и Северное сияние. Кажется, будто на Чукотке все тихо и спокойно. Вот только это не так. Это вам докажет старший лейтенант полиции, участковый села Хатырка Анадырского района Виктор Жмудь, который выиграл региональный этап конкурса «Народный участковый – 2021» и теперь представит свою область на всероссийском этапе. «КП – Владивосток» знакомит читателей еще с одним участников и рассказывает, что на самом деле из себя представляет служба полицейского в этом суровом крае.

ПОЧЕТНЫЙ ВЫБОР

Виктор пришел в органы внутренних дел, потому что он глубоко убежден, что такая служба – крайне престижное дело, в этой работе есть много плюсов. И это несмотря на то, что такая деятельность не приносит горы денег, как какой-нибудь бизнес. Поэтому в 2003 году наш герой пришел на службу Панинское РОВД Воронежской области, он начинал с милиционера – водителя группы тылового обеспечения в специальном звании сержант милиции. Затем несколько лет работал в изоляторе временного содержания. За время своего пути успел побывать и полицейским патрульно-постовой службы.

А потом случился важный жизненный поворот – переезд на север. Участковым уполномоченным полиции Виктор трудится вот уже на протяжении трех лет, с тех пор, как в 2018 году его назначили на эту должность в селе Хатырка Анадырского района.

– На Чукотку я перевелся в 2016 году, так как меня позвал сюда мой знакомый Юрий Плахов, который тогда работал старшим участковым поселка Беринговский, – делится Виктор.

Свой профессионализм старший лейтенант полиции закалил во время командировок на Северный Кавказ. Является ветераном боевых действий. У Виктора богатый трудовой опыт и, конечно, это отмечено разными наградами.

Виктор уже три года трудится в должности участкового. Фото: УМВД России по Чукотскому автономному округу

ВРЕМЯ РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ

За время службы у Виктора было много необычных и опасных случаев. Он поделился несколькими эпизодами с «Комсомолкой».

Так, обычное задержание неадекватного мужчины обернулось раскрытием жестокого убийства.

– Хорошо помню, как доставил в отдел дебошира в алкогольном опьянении, а во время опроса выяснилось, что человек неоднократно судим. Он неожиданно признался, как жестоко расправился со своим приятелем-собутыльником. Вот так чисто случайно раскрыли жестокое убийство, – рассказывает собеседник.

Виктор табельное оружие никогда не применял, хотя поводы были. Однажды в участкового, когда они с коллегами ехали на задержание, стреляли – дробь, к счастью, только поцарапала только краску на крыше УАЗика.

В 2017 году он и вовсе спас человека.

– Ночью, 10 мая, мне позвонила жительница села Хатырки. Она смотрела в окно на реку, видела свет фар от снегохода. И вдруг свет исчез. Я быстро оделся, позвонил знакомым сотрудникам пограничной службы прапорщику Евгению Вуквун и старшему прапорщику Сергею Малютину и попросил их помочь, если понадобится, так как на самой реке уже были очень большие полыньи (незамерзшее или уже растаявшее место на ледяной поверхности водоема – прим.ред.). Я взял какой-то деревянный брусок, и мы втроем выдвинулись к указанному месту. Добежав, мы увидели силуэт человека и поторопились к нему, подали брусок и вытащили на лед. Это оказался житель нашего села, гражданин Украины Алексей. Мы сняли с него мокрую одежду, Сергей принес сухую одежду из своего дома, пока мы с Евгением растирали руки и ноги пострадавшего, в попытке согреть его. Одев его, мы на руках, попеременно, понесли Алексея в нашу сельскую больницу, где его поставили на ноги. Через два дня он смог самостоятельно передвигался, но уже только пешком, ведь его снегоход оказался на дне реки Хатырка, – вспоминает Виктор.

Виктор увлекается походами, любит покорять труднодоступные места. Фото: Предоставлено героем публикации

ГЕРОЙ НА РАБОТЕ И ДОМА

Все эти эпизоды стали поводом для различных наград. В 2006 году за службу на Кавказе полицейский получил знак участник боевых действий. Также в его «арсенале» можно найти медали за стаж службы в ОВД 2 и 3 степени и медаль 95 лет службе участковой уполномоченной полиции МВД России.

Виктор отличается не только на службе, но и в обычной жизни. Он много ходит в походы, любит осваивать труднодоступные места, и Чукотка дает ему большое разнообразие для продолжения его увлечения. А еще ему нравится рыбная ловля, особенно на спиннинг.

И вот теперь к этому еще можно отнести участие в конкурсе «Народный участковый – 2021», который проходит с 1 по 10 ноября. На всероссийском конкурсе участковых Виктор хотел бы, минимум, войти в тройку лидеров, ведь плох тот солдат, который не хочет стать генералом. В его стремлении его поддерживает супруга и ребенок.

– Близкие на то и близкие, что всегда помогут в трудную минуту, и, конечно, они всегда меня поддерживают и переживают за меня, – добавил Виктор.

Отдать свой голос за участкового уполномоченного полиции отдела МВД России из села Хатырка Чукотского автономного округа, старший лейтенант полиции Виктора Жмудя можно на сайте «Комсомольской правды».

«КП – Владивосток» желает полицейскому победы!

Жизнь на севере имеет свои преимущества. Фото: Предоставлено героем публикации

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