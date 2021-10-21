Перевозчики Владивостока хотели поднять стоимость проезда в автобусах до 40 рублей

Новые цены начнут действовать уже с 1 ноября Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Около 60% от реальной стоимости проезда в общественном транспорте сейчас платят во Владивостоке. По идее люди должны отдавать от 45 рублей за автобусный билет. В городском управлении транспорта объяснили, это возможно благодаря тому, что перевозчикам доплачивают 600 миллионов рублей ежегодно из бюджета дальневосточной столицы.

Дело в том, что во Владивостоке цены на проезд регулирует мэрия, если бы этого не было, тогда перевозчики назначали бы свою стоимость билета. Вот и в этот раз они захотели поднять до 38-40 рублей за одну поездку. Однако автобус – социальный пассажирский транспорт, и власти не могли допустить такой ситуации. Поэтому, пояснил первый заместитель главы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко, они составили дифференцированную сетку тарифа.

Для ее разработки использовались различные методики, рекомендации минтранспорта РФ и данные Приморскстата о стоимости топлива. Сотрудники мэрии изучили данные 42 маршрутов. Также для метода нормативных затрат учли и заработную плату, налоги, меры безопасности, стоимость страховки, топлива, запчастей и горюче-смазочные материалы (ГСМ).

Если говорить о топливе, то стоит помнить, что за два года оно подорожало на 14,7% – с 47,2 до 54,1 рубля. Выросли также затраты на ГСМ, зарплаты водителям и комплектующие.

В связи с этим и были выбраны новые суммы за проезд: 35 рублей за наличную оплату, 32 – при использовании любой банковской карты и 30 – при использовании Единой транспортной карты (ЕТК).

В городском управлении экономического развития отметили, что такой шаг они предприняли для «вывода из тени» выручки владельцев автокомпаний, увеличений налоговых поступлений в бюджет различных уровней и эффективному учету пассажиропотока на городских маршрутах.

Новые цены начнут действовать в автобусах Владивостока уже с 1 ноября.

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