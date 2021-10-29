Изящно, но пока без золотых унитазов: апарт-отель экс-мэра Владивостока показали изнутри

Коридоры апарт-отеля напоминают здания классицизма Фото: Вадим ШКОДИН

Экс-мэр Владивостока Владимир Николаев показал долгострой на улице Володарского. Две 24-этажные башни объекта «Магнум» планировались как жилой комплекс, однако стали апарт-отелем. Его приоритет - прием гостей из стран АТР, но часть апартаментов сдадут как жилплощадь. Магнум - закрытый премиальный клуб, как сообщается на сайте долгостроя. Союз журналистов Приморья и сам Николаев открыли завесу: стало известно, как башни для привилегированных выглядят изнутри.

Витражи и эскалатор в "Магнуме" Фото: Вадим ШКОДИН

Стеклянные витражи ручной работы, коридоры с отделкой, эскалаторы и скульптуры - так встречает гостей апарт-отель. При этом строительство явно не близится к завершению - роскошь соседствует со стройматериалами и проходами без дверных коробок.

Деревянная мебель в одном из помещений Фото: Вадим ШКОДИН

В некоторых помещениях уже стоит деревянная мебель с изящной отделкой. Коридоры между ними украшают колонны и барельефы. На некоторых пролетах установлены скульптуры (кстати, из натурального камня), ну а лампы имитируют классицизм, все они формой напоминают элегантные свечники.

Панорама с верхних этажей апарт-отеля Фото: Вадим ШКОДИН

Создатели проекта не соврали о шикарных панорамах с видом на бухту Золотой Рог. Из широких окон - будто бы полотна маринистов, рисующих портовый город.

Часть коридоров украшена скульптурами Фото: Вадим ШКОДИН

Напомним, объект планировали сдать еще к 2017 году. Владимир Николаев сообщил, что строительство затянулось из-за проблем на рынке этой сферы в регионе. Большую часть средств Николаев выделяет из собственного кармана, поэтому о дедлайнах можно не беспокоиться.

Апарт-отель «Магнум» - это две 24-этажные башни на улице Володарского, соединенные крытым мостом в районе 21-23 этажей. Отделку на верхушке украшают конические антенны - они рассекают небо над городом своими прожекторами.

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