Жители Владивостока рассказали, при каких условиях готовы показывать паспорта в ресторане

Юристы отмечают, что ограничения прав граждан в данной ситуации нет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приморцы постепенно свыкаются с новой реальностью, в которой посещать кафе и рестораны, культурные и спортивные учреждения можно только с QR-кодом или справкой о медотводе. Не все встретили эти нововведения положительно, особенно часто граждане возмущаются, что вместе с кодом в заведениях просят предъявить паспорт, либо любой другой документ, удостоверяющий личность. Некоторые пересылают друг другу какие-то выдержки из законов, вспоминают Конституцию, основной посыл - сотрудник ресторана не имеет права проверять паспорт. Обоснованны ли эти претензии?

По словам юристов, заставить людей предъявлять документы действительно нельзя. Да, можно отказаться показывать паспорт на входе в кафе. Но тогда и проверяющий имеет полное право не пустить человека в заведение.

Также юристы уточняют, что показывать именно паспорт необязательно, вместо него подойдут водительские права, студенческий или военный билет. Посетить общественное заведение можно, если человек сможет предъявить действующий персональный QR-код, и слово «персональный» играет здесь ключевую роль. Документы нужны для того, чтобы убедиться, что код принадлежит именно его владельцу.

В общем, смысла возмущаться и цитировать законы действительно не очень много. Но этот вывод контринтуитивен, и граждане продолжают возмущаться в соцсетях. Мы решили спросить у людей лично, готовы ли они показывать с кодом еще и паспорт в ресторанах.

- Не вижу в этом ничего такого, на кассе ведь, когда алкоголь покупаем, предъявляем документы. Я так полагаю, паспорт нужен для того, чтобы убедиться, что код действительно тебе принадлежит.

- Почему я должна каким-то охранникам показывать свой паспорт, на основании чего? Я не хочу, например, налево и направо показывать свои документы только потому, что мне захотелось покушать вне дома. Пусть тоже свои паспорта показывают.

- Паспорт ведь показывают, чтобы доказать, что код именно тебе принадлежит. Любой, болеющий короной, может вот так с чужим кодом пройти, если не будут спрашивать документы.

- Мне не нравится сама мысль, что нужно показывать паспорт сотрудникам кафе и ресторанов. Я в таком случае лучше дома поем, крайний случай доставку закажу. Слишком много просят. Код покажите, паспорт покажите. Что еще показать? Не внушает никакого доверия.

QR-код о вакцинации против ковида, либо код о перенесенном заболевании нужно предоставлять уже с 30 октября. Не показывать справку или QR могут только несовершеннолетние. В настоящий момент неизвестно, когда снимут новые ограничения. Скорее всего все это продлится до тех пор, пока не уменьшится число заболевших. Стоит отметить, что на сегодняшний день в Приморье выявлено 286 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 5 человек умерли, не справившись с болезнью, выздоровели 119 приморцев.

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