Очереди за вакциной во Владивостоке растянулись на несколько часов

Огромная очередь образовалась в прививочных пунктах Фото: Сергей ЛАНИН

Рекордные цифры заболеваемости в Приморье и введенные ограничительные меры, похоже, возымели эффект, и многие граждане поспешили в пункты вакцинации. В результате столкнулись с новой проблемой: большие, буквально, многочасовые очереди. Они наблюдаются как в поликлиниках, так и в специально организованных мобильных пунктах вакцинации. Как обстоят дела в прививочных пунктах, горожане рассказали корреспонденту «КП-Владивосток».

- Мы предварительно записались на ревакцинацию во «Владивостокскую поликлинику №1» на сегодня, 2 ноября, на 8.40. Приехали с супругой даже чуть заранее, но в очереди уже было человек 40. И все говорят: «Ничего не знаем, мы тоже записывались на это время, у нас тут живая очередь». Пошли разбираться с регистратурой, но быстро оказалось, что хоть мы и записывались заранее именно на ревакцинацию, «Спутника Лайт» в наличии нет. Сказали, звонить периодически и спрашивать, - рассказал житель Владивостока Сергей Баланов.

Покинув поликлинику, супруги отправились в мобильный пункт, расположенный в здании Правительства Приморья. Но и там ситуация оказалась не лучше. За пять минут до открытия перед дверью людей было едва ли не больше, чем в поликлинике. Некуда присесть, все стоят почти плечом к плечу, ни о какой социальной дистанции нет и речи.

Люди несколько часов стоят в очереди, чтобы получить прививку от коронавируса Фото: Сергей ЛАНИН

- Даже 10 человек в очереди перед тобой – это уже часа на полтора. Это помню по первой прививке. Пока заполнишь документы, пока осмотрит врач, пока все запишет в карту, потом капсулу с вакциной надо нагреть в руке, привиться, подождать, снова к врачу - за сертификатом. В общем, ждать не стали, уехали, - говорит Сергей.

При этом он подчеркнул, что не расстраивается из-за очередей. Наоборот, он удивляется, что пункты вакцинации когда-то пустовали в разгар эпидемии.

- Когда прививался в первый раз, вообще не было очереди. Но лучше поздно, чем никогда. Рад, что многие люди все-таки нашли время и мотивацию для себя сейчас и прививаются. А у меня, надеюсь, еще есть антитела, и их хватит до тех пор, пока не спадет ажиотаж, - говорит собеседник.

Как прокомментировали в приморском минздраве, регион подготовился к возможному ажиотажу. Дефицита вакцин не ожидается. В октябре было 6 поставок, поступило более 22 тысяч комплектов вакцин.

«Для массовой первичной вакцинации поставляется двухкомпонентная вакцина «Гам-Ковид-Вак» (она же «Спутник V» - прим. ред.). Вакцина поступает из федерального центра в регион регулярно», - подчеркнули в минздраве.

Что касается «Спутника Лайт», то теперь ее действительно ставят не всем, а только тем, кто уже переболел полгода назад или более, а также спустя шесть месяцев после предыдущей первичной вакцинации. При этом в минздраве заверили, что для ревакцинации данный препарат имеется в Приморье, вакцина поступает каждый месяц, перебоев не ожидается. На вопрос об отсутствии «Спутника Лайт» в поликлинике №1, в ведомстве сообщили, что такие перебои не будут иметь системный характер, а медучреждение в подобном случае должно внести пациента в листы ожидания и позвонить при поступлении вакцины.

Напомним, в Приморье ужесточили антиковидные меры с 30 октября. Чтобы попасть в кафе или ресторан, культурные и спортивные учреждения, теперь необходимо предоставить на входе QR-код о вакцинировании или перенесенной болезни, либо справку о медотводе. Эти меры стимулировали вакцинацию. По данным Правительства Приморья, на сегодняшний день от коронавируса привито 528 251 человек, за прошлую неделю привились от 5 до 7 тысяч человек. Однако число заражений пока лишь растет, ежедневно устанавливая новые антирекорды. По данным приморского минздрава, каждый день в регионе появляется около 300 новых пациентов.

На данный момент вакцинироваться от коронавируса можно в 18 медучреждениях Владивостока. Также прививки делают в десяти мобильных пунктах, которые работают в торговых центрах «Калина Молл», «Центральный», «Седанка Сити» и многих других. Прививочные пункты во Владивостоке работают ежедневно.

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