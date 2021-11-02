Город-сказка, город-мечта: уже в следующем году Владивосток ждет новое преображение

Владивосток должен стать точкой притяжения туристов. Фото: Милана СОКОЛ

Управление туризма, инвестиций и городской среды – одно из самых молодых в администрации Владивостока. И это тот случай, когда молодой не значит неопытность. Здесь собрались инициативные и идейные сотрудники, готовые трудиться, чтобы любимый город стал лучше. О туристической привлекательности столицы Приморья, новых инициативах и кадровой перестановке в подробном интервью рассказала начальник управления Наталья Руденко.

Наталья Руденко ответила на важные вопросы о городе. Фото: vlc.ru

– Наталья Анатольевна, давайте начнем с основного. Управление туризма, инвестиций и городской среды – какие задачи решает в составе администрации Владивостока?

– В наших полномочиях находятся достаточно разные вопросы: от благоустройства и туристской привлекательности общественных территорий до работы с инвестиционными проектами. Вопросы туризма охватывают в том числе вопросы городской среды, к которым относится: обустройство мест массового отдыха населения и гостей города (парков, скверов, набережных, пляжей и иных объектов), событийное наполнение общественных территорий, вопросы участия граждан в благоустройстве города и многое другое.

– Расскажите о команде управления. Она также разнопланова по компетенциям, как и функции подразделения?

– Наше управление одно из самых малочисленных в администрации и одно из самых молодых. Средний возраст сотрудников в районе 30 лет. Универсальность, способность переключаться, работать в режиме многозадачности – основные софтскилы, на которые обращаем внимание при отборе на должность.

– Проекты по направлению «городская среда» реализует Дирекция общественных пространств. Недавно там произошли кадровые перемены. Скажется ли это на процессе благоустройства общественных пространств? Или механизм работы уже отточен?

– В Дирекции общественных пространств работают профессионалы. Сложился сильный коллектив, который продолжит осуществлять свою работу на должном уровне и после смены руководства. Мы изначально воспринимаем себя как единая команда, работающая на общий результат.

– Есть ли уже понимание, преображение каких территорий жителям ждать в 2022 году?

– Парк Сергея Лазо. Это, признаюсь, самое долгожданное для меня обновление. Будут и локальные скверы, и завершение ранее начатых проектов: Покровский парк, Минный, сопка Бурачка, Татарская, центральная площадь.

– Голосование по программе «Формирование комфортной городской среды». Оно проводится каждый год на протяжении нескольких последних лет. За это время горожане столкнулись с тем, что благоустройство территорий, набравших большое количество голосов, переносится. С чем это связано?

– На благоустройство территорий выделяются средства из федерального бюджета. Зачастую этих средств недостаточно для благоустройства всех желаемых территорий. В этой связи благоустройство некоторых территорий приходится переносить на неопределенный срок или делить на этапы. Также возникают спорные ситуации, как со сквером на улице Ульяновской, 8, когда между жителями возникают противоречия – часть жителей настроена на организацию общественного пространства, а другая – выбирает сохранение парковки.

Отмечу, что активное благоустройство началось в городе Владивостоке после создания Дирекции общественных пространств, в связи с чем ранее обещанные территории постепенно благоустраиваются по мере выделения финансирования. Например, «долги» 2018 и 2019 годов мы уже закрыли.

– Перейдем к инициативному бюджетированию. В этом году в Приморском крае состоялся конкурс «Твой проект». Согласно условиям, проекты, набравшие наибольшее количество голосов, получили на реализацию по три миллиона рублей. Владивосток не остался в стороне, и более того, у нас дополнительно прошел свой муниципальный конкурс. Расскажите, пожалуйста, подробнее.

– В мае 2021 года прошел муниципальный конкурс инициативного бюджетирования «Реализация инициативных проектов на территории Владивостокского городского округа». Это было нашей инициативой, и поверьте, «выбить» в бюджете 20 млн в короновирусный год было непросто.

Всего конкурсной комиссии было представлено 18 проектов, направленных как на благоустройство придомовых территорий, так и на создание объектов, используемых для проведения общественных и культурно-массовых мероприятий. Победителями в рамках имеющегося финансирования стали 8 проектов, из которых 6 являются проектами территориальных общественных самоуправлений.

Сейчас в активной фазе – приемка проектов, и для нас это повод для радости и гордости одновременно.

– Сколько заявок (по инициативному бюджетированию) было подано на следующий год? Есть ли интересные проекты?

– Прошла на этап конкурсного отбора 31 заявка. Недавно завершились очные защиты проектов. Есть интересные. Но пока больше направленность на злободневные вопросы: отсутствие детских и спортивных площадок, разбитый асфальт, засоренные ливневки. В этом году много «собачьей» тематики: площадки для выгула, специальные урны. Два «экосквера» в противоположных районах города, причем поданные старшеклассниками.

– Ваше управление также работает с ТОСами. В последнее время эта аббревиатура очень популярна. Расскажите, в чем преимущество создание территориального общественного самоуправления?

– Если справочно – территориальное общественное самоуправление является одной из форм самоорганизации активных граждан для решения вопросов и проблем конкретно взятых дворов, домов, улиц и целых микрорайонов.

Благодаря собственным инициативам и взаимодействию с органами власти жители могут решать актуальные вопросы благоустройства и жизнеобеспечения. Нам, признаться, тоже с организованным соседским сообществом работать проще, чем с разобщенной массой. ТОСы, кстати, могут претендовать на гранты от администрации города, а также на краевую и федеральную поддержку.

Сегодня во Владивостоке действует 25 ТОС, пять из которых были зарегистрированы в текущем году.

– Также ваше управление осуществляет функции проектного офиса? Что это значит?

– Это значит, что наше управление отвечает за координацию деятельности профильных управлений в рамках реализации национальных проектов, достижения национальных целей. Проще говоря, мы следим за своевременностью достижения показателей и выполнения мероприятий по проведению ремонта дорог, благоустройству общественных пространств, строительству социально значимых объектов и других мероприятий с привлечением федеральных средств. Ежемесячно подготавливаем аналитику по предоставляемым данным и выносим ее на обсуждение проектного комитета, чтобы выработать пути решения в зонах риска или отставания. Также наше управление отвечает за координацию взаимодействия администрации и общественных наблюдателей, которые помогают контролировать реализацию мероприятий нацпроектов не только по срокам, но и по качеству проведения работ на объектах в ходе проведения совместных выездов.

Как ранее сообщала «Комсомолка», во Владивостоке особенно активно в этом году ведутся работы по благоустройство. На радость горожанам открылся Нагорный парк, видовая на сопка Бурачка, необычная лестница на Тунгусской, которая превратилась в зону для фотосессий и сухой фонтан. На данный момент специалисты приводят в порядок сразу две набережные в районе Второй речки. Словом, город продолжает преображаться.

В этом году на главной площади города появился "сухой" фонтан. На днях его закрыли на зиму. Фото: Милана СОКОЛ

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