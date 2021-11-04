«Дискриминация, сегрегация, фашизм». Приморцы составляют «черные списки» кафе, где требуют QR-код

Просьбы показать QR-код обнажил мышление многих. Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус испытывает наш мир на прочность уже больше полутора лет. Увы, за это время обстановка не стабилизировалась, поэтому власти продолжают бороться с этой напастью как могут. В Приморье, где уровень вакцинации даже по российским меркам не очень высокий, после розыгрыша квартир и других подарков, пошли на очень непопулярную меру - запустили QR-режим на входах в рестораны и другие заведения. Народ ответил по-своему.

Общепит, культурные и спортивные заведения, которые хотят продолжать работать, вынуждены принять правила игры и пускать к себе только при наличии заветного QR-кода. Руководство заведений и сотрудники говорят посетителям: «Уважаемые, мы все понимаем, нам тоже не хочется ограничений, но мы вынуждены подчиниться, если хотим работать. У нас тоже все люди, нам платить за еду, счета и ипотеку, жить»…

А что же «уважаемые»?

А они не слышат.

Точнее, у них – рьяных защитников свободы передвижения и прочих свобод на пепелище ковидной войны – в голове уже сложилось свое мнение. Зачастую, это заботливые матери, члены разных детско-родительских комитетов, приличные жители нашего замечательного края, которые сплошь и рядом причиняют добро. Они же – эксперты в вакцинации, специалисты по эпидемиям и так далее. Достаточно зайти в аккаунт любого владивостокского ресторана в социальных сетях и познакомиться с этими прекрасными людьми в комментариях. Вот они, рассказывают нам, что «куркуркод» – это сплошная дискриминация, сегрегация. Нет, это вообще фашистский режим. «Вы делите общество на привитых и непривитых, вы разжигаете рознь», и дальше - трехэтажный ямб или хорей.

И кто оказался виноват? Ну, конечно же, сотрудники кафе и ресторанов. Вот кто тут «фашисты», разве не знали?

«Зачем вы поддерживаете этот фашистский режим? Неужели вы не знаете, что это незаконно?! Вы не имеете права отказывать покупателям – это сегрегация! Это дискриминация в чистом виде! Если бы большинство предпринимателей это не поддержали, это бы закончилось, не успев начаться, как было в Москве. Люди не обязаны кому попало предъявлять какие-либо документы, коды, особенно те, что содержат личные данные и медицинскую тайну! Это никто не отменял! У нас есть ФЗ, Конституция, в конце концов, УК РФ! Статья 137 – за неприкосновенность частной жизни. Статья 136 УК РФ – нарушение равенства, прав и свобод. 286 УК РФ – превышение должностных полномочий. 330 УК РФ – самоуправство! На вашу компанию уже по этим статьям можно будет спокойно подавать иск»…

Каково владельцам и сотрудникам кафе читать такой комментарий от аккаунта с фотографией милой девушки на аватарке? В перерывах между приготовлением одного из вкуснейших в городе кофе. К сожалению, теперь – только навынос.

А особенно рьяно разносят идею о том, чтобы вместе к QR-кодом на воде показывать паспорт. Чтобы убедиться, кто код – ваш. О, это вообще особое «преступление» наших рестораторов, брать на себя функцию чуть ли не инквизиторов.… Да никто и не просит паспорт, проверено. Только что представитель одного из ресторанов, где у меня забронирован столик, сама позвонила и предупредила: «Мы не просим у наших посетителей паспорта и не смотрим никакие документы, QR-кода достаточно». А ведь имеют право. Вот и известный приморский юрист Галина Антонец подтверждает: имеют, если не потребовать, то попросить или отказать в доступе:

– Сотрудники заведений, проверяя у вас QR-код, имеют право убедиться, что данный код принадлежит именно вам, что вы тот самый человек. Другое дело, что у вас нет обязанности предъявлять данный паспорт. Но вы должны понимать, что если сотрудник кафе, ресторана не убедится, что код принадлежит именно вам, он может отказать вам в допуске к услуге или в помещение.

Но будут ли они просить вас показать паспорт? Ради чего, чтобы узнать, что они «изверги и изуверы». Наверное, лучше закрыть глаза и подумать о хорошем, пока тебе рассказывают, как «правильно» вести бизнес, сохранять свое здоровье и рассудок. Тут некоторые в своих измышлениях доходят до того, что на полном серьезе заявляют о превосходстве невакцирированных детей над вакцинированными. Мол, они человечнее, интуитивнее, сообразительнее… Попытки вразумить авторов таких комментариев провоцируют истерику.

Но самое странное, что можно было увидеть в последние дни, это призывы составлять «черные списки». Нет, на полном серьезе – люди перечисляют заведения, в которых на входе просят показать «куркуркод». И жители разных городов ведь поддерживают эту инициативу… точнее сюр… и добавляют все новые и новые названия в комментариях. То есть не надо делить общество на непривитых и привитых, надо делить рестораны на тех, кто не хочет поддерживать закон и у кого опускаются руки.

И во всех аккаунтах известных ресторанов и кафе в Инстаграме одно и то же, под копирку. Хамят, скандалят, заявляют, что больше сюда не придут. «Давайте все сюда больше ни ногой»… Недавно бизнес-омбудсмен Приморья Марина Шемилина рассказала, что после введения новых ограничений у некоторых заведений выручка упала на 50%, некоторые уже закрылись. Но все равно больше всего предпринимателей обижает именно негативная, злобная реакция посетителей на просьбу предъявить QR-коды.

– Причем, я вообще не могу понять эту ситуацию, ведь у предпринимателей работают кто? Те же люди. Да и предприниматели – те же люди. Я не понимаю негатива, предприниматели наоборот находятся здесь между молотом и наковальней. Им нужно и обеспечить вакцинацию, и уговорить работников, и сохранить предприятие. Не позавидуешь, честное слово, – сочувственно говорит Шемилина.

И ведь коды – это даже не крайняя мера. Можно спокойно передвигаться по улицам, работает общественный транспорт. И казалось бы, вводили коды, чтобы подстегнуть вакцинацию. Но почему только в кафе? Без ресторана, как говорится, человек может обойтись, а ресторан без человека – нет. Введи бы вход по QR-коду в автобус, как планируют на Камчатке. Общественный транспорт людям нужнее, желающих вакцинироваться было бы больше. Но нет, крайними остались кафе. И им же – «дискриминация, сегрегация, фашистский режим» и дальше по списку.

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