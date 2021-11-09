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Владивосток9 ноября 2021 1:21

На трассе Владивосток - Уссурийск водителям удалось очень близко снять амурского тигра

Мужчинам повезло, что животное не напало на них
Екатерина МАКСИМОВА
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Тигр медленно прогуливался вдоль дороги

Тигр медленно прогуливался вдоль дороги

Фото: Евгения ГУСЕВА

Приморским автолюбителям все чаще на глаза попадаются дикие животные, и краснокнижные полосатые хищники не исключение. В этот раз тигра заметили в 50 километрах от Владивостока, за Кипарисово. Зверь вышел на дорогу, и его совсем не смущали, проезжающие мимо автомобили, а главное - излишняя смелость любителей красивых кадров.

Тигр медленно прогуливался вдоль дороги и совсем не спешил убегать от любопытных людей, что выглядывали из машин, стараясь сделать как можно больше кадров на свой смартфон с полосатым красавцем. Нашлись операторы, которые отличились своей смелостью и слишком близко приблизились к хищнику. К счастью животное их проигнорировало, но все-таки посмотрело в объектив камеры, словно говоря: «Я вас вижу, но трогать не буду, у вас свой маршрут, у меня свой».

В комментариях приморцы рассказывают, что часто видят в этих местах на дорогах тигров, белок и других животных, и такие встречи далеко не редкость. Но стоит отметить, что такое беспечное поведение, как у авторов видео, могло привести к плачевным последствиям. Тигр, в первую очередь хищник, а уже во вторую красивая кошка, он мог с легкостью броситься на машину.

Напомним, что на прошлой неделе недалеко от Спасска-Дальнего на трассу вышел еще один полосатый хищник. Предполагают, что это был «Клубничный» тигр, который уже не раз удивил приморцев своим равнодушием по отношению к людям и вальяжными прогулками рядом с жилыми домами.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

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