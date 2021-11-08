«Клубничный тигр» вновь вышел в люди: хищника увидели прямо на трассе

Хищник не стал бросаться на автомобиль Фото: Иван МАКЕЕВ

Встреча с тигром в Приморском крае не такое уж и редкое событие, но все равно мало кто может похвастаться тем, что видел полосатого хищника хотя бы из окна автомобиля. Правда, если вы находитесь недалеко от Спасска-Дальнего, вероятность такой встречи увеличивается. Вот и на прошедших выходных тигр снова перебежал дорогу приморцам в Спасском районе, попав в объектив камеры. Предполагается, что это был тот самый знаменитый «клубничный тигр», ведь его уже не первый месяц замечают в этих местах.

Качество видео не позволяет рассмотреть рисунок на шкуре тигра, чтобы точно определить, но все равно сотрудники Центра «Амурский тигр» предполагают, что это тот самый любитель клубники, потому что животное, судя по видео, вело себя совсем не агрессивно. А «клубничный» тигр стал известен всем благодаря своему спокойному нраву. Он не кидается на собак, в отличие от недавно пойманной тигрицы из Хасанского района, к людям относится равнодушно, отдыхает на местных огородах, спокойно разгуливает по улицам, а в этот раз любезно освободил проезд для автомобиля.

Кстати, свое прозвище хищник получил, потому что первый раз его заметили в одном из подсобных хозяйств, где выращивают клубнику.

Специалисты отмечают, что такое поведение для дикого зверя ненормальное. Он совсем не боится людей и не понимает, что ему могут навредить. Охотнадзор получил разрешение на отлов животного еще в июне, но до сих пор полосатую кошку поймать не удалось.

ПО ТЕМЕ:

«Вызывающе равнодушный и спокойный»: в Приморье завелся «клубничный тигр»

Хищник гуляет по полям возле Спасска-Дальнего и совсем не боится людей (Подробнее...)

«Снова за клубничкой?»: в Приморье встретили царя тайги, вальяжно прогуливающегося по трассе

Полосатый хищник продефилировал на камеру (Подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03