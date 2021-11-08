На центральной площади Владивостока установят часы с обратным отсчетом

Спортивный турнир «Дети Азии» пройдет летом 2022 года во Владивостоке. Фото: София Пшенникова

Спортивный турнир «Дети Азии» пройдет летом 2022 года во Владивостоке, впервые за всю историю соревнования - за пределами Республики Саха (Якутия). В столицу Дальнего Востока уже на этой неделе в рамках мероприятия приедут иностранные гости, представители стран-участниц. Центральное мероприятие - открытие на главной площади циферблата с обратным отчетом до начала игр.

Руководители делегаций осмотрят спортивные объекты, на которых будет проходить борьба за первые места среди участников VII Международных спортивных игр «Дети Азии». Среди них оказались спорткомплекс КСК «Фетисов Арена», ВДЦ «Океан», СК «Олимпиец», СК «Молодежный» и кампус ДВФУ. Представителям Игр предстоит обсудить актуальные вопросы по подготовке к этому грандиозному событию, проживанию участников и проведению соревнований.

Приморье готовится принять гостей из 15 стран: Камбоджа, Непал, Индонезия, ОАЭ, Республика Корея, Монголия, Армения, Сирия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Иордания, Шри Ланка, Азербайджан и Таджикистан.

Закончится визит торжественным запуском часов обратного отчета до начала Игр на площади Владивостока 12 ноября в 19.00. Стеллу с такими часами уже устанавливают не первый раз перед началом соревнований, но для Приморья все это в новинку.

Напомним, VII летние Игры «Дети Азии» должны были состояться еще год назад в Монголии, но из-за пандемии коронавирусной инфекции проведение Международных спортивных Игр было перенесено на 2022 год. Предыдущие летние «Дети Азии» проходили всегда в Якутске. Зимние же игры проводились один раз, в 2019 году, в Южно-Сахалинске.

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