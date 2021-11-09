Первый снег пошел во Владивостоке

Сейчас во Владивостоке идет мокрый снег. Фото: Екатерина ТИХАЯ

Приморские синоптики несколько дней подряд твердили – первый снег во Владивостоке пойдет в среду, 10 ноября. Но то ли это был неточный прогноз, то ли погода решила преподнести сюрприз – и вот мокрые снежинки падают уже сейчас, 9 ноября. Они пока еле заметны, а как только падают на машины, асфальт и крыши, сразу превращаются в капли воды. Но если +2 градуса тепла, которые при ветре в 5 метров в секунду ощущаются как -3, останутся, то вполне возможно, что приморскую столицу ждут маленькие сугробы. А может даже и гололед.

Снежинки быстро таят. Фото: Екатерина ТИХАЯ

Многие погодные порталы передают, что осадки продлятся примерно до 13-14 часов. Снегопад продолжится и на другой день, снег пойдет около 5 часов утра.

Напомним, что в некоторых района Приморья первый снег выпал уже давно.

«КП – Владивосток» следит за погодной ситуацией.

Но если температура воздуха понизится, то нас ждет полноценный снегопад и, скорее всего, гололед. Фото: Екатерина ТИХАЯ

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