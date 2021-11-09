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Владивосток9 ноября 2021 4:23

Первый снег пошел во Владивостоке

Зимние осадки начались на день раньше, чем обещали синоптики
Екатерина ТИХАЯ
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Сейчас во Владивостоке идет мокрый снег.

Сейчас во Владивостоке идет мокрый снег.

Фото: Екатерина ТИХАЯ

Приморские синоптики несколько дней подряд твердили – первый снег во Владивостоке пойдет в среду, 10 ноября. Но то ли это был неточный прогноз, то ли погода решила преподнести сюрприз – и вот мокрые снежинки падают уже сейчас, 9 ноября. Они пока еле заметны, а как только падают на машины, асфальт и крыши, сразу превращаются в капли воды. Но если +2 градуса тепла, которые при ветре в 5 метров в секунду ощущаются как -3, останутся, то вполне возможно, что приморскую столицу ждут маленькие сугробы. А может даже и гололед.

Снежинки быстро таят.

Снежинки быстро таят.

Фото: Екатерина ТИХАЯ

Многие погодные порталы передают, что осадки продлятся примерно до 13-14 часов. Снегопад продолжится и на другой день, снег пойдет около 5 часов утра.

Напомним, что в некоторых района Приморья первый снег выпал уже давно.

«КП – Владивосток» следит за погодной ситуацией.

Но если температура воздуха понизится, то нас ждет полноценный снегопад и, скорее всего, гололед.

Но если температура воздуха понизится, то нас ждет полноценный снегопад и, скорее всего, гололед.

Фото: Екатерина ТИХАЯ

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