Первый снег пошел во Владивостоке

Сейчас во Владивостоке идет мокрый снег.
Фото: Екатерина ТИХАЯ
Приморские синоптики несколько дней подряд твердили – первый снег во Владивостоке пойдет в среду, 10 ноября. Но то ли это был неточный прогноз, то ли погода решила преподнести сюрприз – и вот мокрые снежинки падают уже сейчас, 9 ноября. Они пока еле заметны, а как только падают на машины, асфальт и крыши, сразу превращаются в капли воды. Но если +2 градуса тепла, которые при ветре в 5 метров в секунду ощущаются как -3, останутся, то вполне возможно, что приморскую столицу ждут маленькие сугробы. А может даже и гололед.
Снежинки быстро таят.
Фото: Екатерина ТИХАЯ
Многие погодные порталы передают, что осадки продлятся примерно до 13-14 часов. Снегопад продолжится и на другой день, снег пойдет около 5 часов утра.
Напомним, что в некоторых района Приморья первый снег выпал уже давно.
«КП – Владивосток» следит за погодной ситуацией.
Но если температура воздуха понизится, то нас ждет полноценный снегопад и, скорее всего, гололед.
Фото: Екатерина ТИХАЯ
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