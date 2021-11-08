Синоптики рассказали, когда начнется и закончится снег в Приморье

Край окажется во власти холодного тропосферного вихря. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Теплый глубокий циклон, который обрушился на Приморье в виде дождей, в ближайшие дни сменится холодным тропосферным вихрем. Из-за этого дождь превратится в снег, а на дорогах появится гололед. Как прогнозируют синоптики, на большей части края установится снежный покров. «КП – Владивосток» рассказывает, когда погода начнет налаживаться.

Большую часть недели в Приморье будет холодно: днем -1...+8°С, а ночью и вовсе -1...-9°С. В крае уже местами выпал снег, осадки в виде дождя и снега продолжатся.

Во Владивостоке первый снег ожидается 10 ноября. До этого будут идти дожди. Со среды похолодает, днем +1...+4°С, а ночью 0...-2°С.

Синоптики ожидают, что тропосферный циклон покинет Приморье примерно в пятницу, 12 ноября, осадки начнут прекращаться, а погода улучшится. Однако зима к этому времени сделает свой первый шаг, так что на особо теплую осеннюю погоду можно сильно не рассчитывать.

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