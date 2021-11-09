К тонущему у берегов Приморья контейнеровозу вылетел спасательный вертолет

По предварительным данным, произошел разлом топливных баков. Фото: Алена ЛЯЛЮШКИНА

Из-за разыгравшегося шторма контейнеровоз Rise Shine («Райзшайн») с портом приписки в Панаме потерпел бедствие у берегов Приморья. Рано утром судно село на мель в заливе Восток. На место сразу же выдвинулись спасатели из Находки и Владивостока. Однако, как отметил специалист на экстренном совещании с губернатором края Олегом Кожемяко, из-за сильного наката волн «Лазарит» Морспасслужбы и другие спасательные суда не могут подойти к контейнеровозу близко. Планируется, что они подойдут к нему в районе 15 часов.

Долгое время морские спасательные суда не могли подойти к контейнеровозу из-за сильного наката волн. Фото: Алена ЛЯЛЮШКИНА

Моряков на берегу ждут спасатели и медики. Фото: Алена ЛЯЛЮШКИНА

Пока что туда прилетел вертолет Ми-8 со спасателями, в задачах которого эвакуировать 14 членов экипажа. Изначально капитан заявлял, что существует угроза безопасности людей. В любом случае, на берегу моряков ждут медики, готовые оказать любую помощь.

Люди приехали к берегу, чтобы посмотреть на потерпевшее бедствие судно. Фото: Алена ЛЯЛЮШКИНА

Экипаж эвакуируют спасатели, которые вылетели к месту происшествия на вертолете Ми-8. Фото: Алена ЛЯЛЮШКИНА

По предварительным данным, в результате ЧП произошел разлом топливных баков. Так это или нет, предстоит выяснить специалистам. А пока же очевидцы, которые ради такой «забавы» приехали к берегу на машинах и выстроились вереницами вдоль дороги, слышат скрежет металла, который далеко разносится над пустой акваторией.

ПО ТЕМЕ

Спасатели не могут подойти к терпящему бедствие панамскому контейнеровозу у берегов Приморья​

По некоторым данным, произошел разлом топливных баков [видео]

Иностранный контейнеровоз терпит крушение у берегов Приморья

Судно получило течь, к нему направилась подмога из Владивостока [фото, видео]

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03