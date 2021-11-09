Пришли за Наливкиным. В Уссурийске провели обыски у блогеров

Известный на всю страну Виталий Наливкин уже не в первый раз оказывается в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. Фото: www.instagram.com/barakuda_usk

«Руки за голову, лицом в пол» – практически сцена из боевика воплотилась на студии в Уссурийске. Именно здесь обычно монтируются ролики о «председателе исполнительного комитета» Виталии Наливкине. Вот только в этот раз съемочная группа оказалась по ту сторону камеры. Более того, блогеров подозревают в правонарушении, вменяя серьезную статью. Как отмечает автор и продюсер популярного комедийного шоу Андрей Клочков, причиной обысков стало видео, снятое еще полтора месяца назад.

– 4 ноября к нам ворвались, положили всех. Забрали аппаратуру – компьютеры, телефоны, карты памяти, ничего до сих пор не вернули. Ситуация для нас непонятная. Спустя полтора месяца возбудили уголовное дело из-за нашего видео, якобы по факту тяжких хулиганских действий. За использование пиротехники, причем съемка велась в безлюдном месте, вдали от жилых домов, – поделился с «КП-Владивосток» Андрей Клочков.

Речь идет о ролике, в котором Виталий Наливкин по сценарию предотвращает теракт на автобусной остановке в Уссурийске. По словам продюсера, во время съемки не было каких-то претензий от оперативных служб.

– Специалисты МЧС проверяли местность и дали заключение, что никакого ущерба нет, никто не пострадал. Когда записывали ролик, приезжали сотрудники Росгвардии, тоже зафиксировали, что все в порядке. После съемок все за собой убрали. Никаких вопросов к нам не было. А спустя аж полтора месяца нам не просто предъявляют претензию, а заводят уголовное дело в отношении троих человек, – отметил продюсер.

– Мы не чувствуем себя виновными в чем-то или злостными хулиганами, как это указано в статье. Какого-то умысла похулиганить у нас не было. Выбрали безлюдное место, занимались съемками. Чем, например, отличаются от нас те, кто фейерверки пускает каждый день в городе, вблизи жилых домов? Что за двойные стандарты и истолкования? Сейчас будем предпринимать какие-то меры, чтобы защитить свое честное имя, – подытожил Клочков.

Напомним, команда сатирического проекта уже далеко не в первый раз оказывается в поле зрения сотрудников органов внутренних дел. Так, в октябре актриса, пародирующая представителя МВД РФ Ирину Волк, получила штраф за ношение формы полицейского, а также 10 суток ареста за систематическое нарушение правил административного надзора. Недавно начинающая звезда инстаграма попала в колонию общего режима.

Да и титульный актер, исполнитель роли Наливкина, тоже уже оказывался в заключении, как раз после очередного ролика, в котором «разоблачал» коррупционеров в полиции.

ПО ТЕМЕ

«Эта ситуация возмутительна»: Виталий Наливкин выступил в защиту Марины Вульф

В Уссурийске на десять суток арестовали актрису, которая пародирует представителя МВД РФ Ирину Волк (подробнее...)

ПО ТЕМЕ

«Эта ситуация возмутительна»: Виталий Наливкин выступил в защиту Марины Вульф

В Уссурийске на десять суток арестовали актрису, которая пародирует представителя МВД РФ Ирину Волк (подробнее...)