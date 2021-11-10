Синоптики: Штормовой ветер сдвинул погодные явления в Приморье

Сейчас в Приморье господствует холод. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Владивосток ожидал первый снег в среду, 10 ноября, однако маленькие и сразу же тающие снежинки выпали на день раньше – во вторник, 9 числа. В разговоре с корреспондентом «КП – Владивосток» главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова пояснила, что причиной стал циклон, который принес слишком сильный штормовой ветер – из-за этого погодные явления сдвинулись на 12-24 часа.

Марина Парфенова подчеркнула, что сейчас в Приморье период неустойчивой погоды. И если вспомнить конец прошлой недели, то действительно там было довольно холодно, но уже в понедельник значительно потеплело, а на краевую столицу обрушился теплый дождь и сильный ветер. Такие осадки должны были продолжиться и во вторник, вот только штормовой ветер внес свои коррективы – вместо дождика пошел небольшой снежок. Он сразу таял, едва успев долететь до земли, но после немного усилился. Только к обеду над городом вновь засветило солнце и задул сильный ветер.

– До сих пор не понятно, почему не было снега, потому что все карты и модели говорили, что он будет. При этом в континентальных районах Приморья, например, в Уссурийске снега выпало достаточно. По опыту знаем, что такие сильные штормовые ветра и циклоны все погодные явления смещают на половину суток или даже сутки, – пояснила собеседница. – В ближайшие дни снега, скорее всего, не будет, так как для него нужно тепло, а мы двигаемся в холод.

Марина добавила, что из-за циклона предугадать дальнейшую погоду сложно, несмотря на все современные технологии и модели. Интересно и то, что с Северного Ледовитого океана идет холодный воздух, а с Желтого моря – теплый. Все будет зависеть от характера циклонов, которые идут к нашему региону. Какой дойдет первым, такая погода и установится.

Несмотря на неустойчивость погоды, Владивосток, как и все Приморье, продолжает постепенное вхождение в зиму. После мокрого снега на дорогах образовались ледяные лужи, которые грозят любителям летней резины устроить аварию, а может даже и не одну. Кстати говоря, власти города уже начали обработку асфальта специальными реагентами.

ПО ТЕМЕ

Приморье 10 ноября накроют холода

В крае обойдется без обещанных ранее осадков (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03