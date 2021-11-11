Потерпевший бедствие в Приморье панамский контейнеровоз оградили бонами

Теплоход сел на мель в заливе Восток утром 9 ноября. Фото: «КП – Владивосток»

Из контейнеровоза Rise Shine из Панамы, который потерпел бедствие в бухте Козина залива Восток, все же произошла небольшая утечка нефтепродуктов – возле судна видны радужные загрязнения. В связи с этим 10 ноября специалисты Приморского филиала ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» установили боновые заграждения.

Также корреспонденту «КП – Владивосток» в службе добавили, что сейчас они готовятся к разгрузке 199 контейнеров. Для начала идет подбор безопасного фарватера, то есть специалисты промеряют глубину и выбирают, по какому маршруту могли бы подойти плавательный кран и баржа, чтобы тоже не сесть на мель. Как только фарватер будет определен, а с собственником «Райзшайна» согласуют все детали, начнется разгрузка металлических боксов. Эта работа займет несколько дней.

Напомним, утром 9 ноября возле берегов Приморья потерпел крушение панамский контейнеровоз Rise Shine. Судно с 14 членами экипажа село на мель в районе бухты Козина в заливе Восток. К месту происшествия из Владивостока направилось спасательное судно «Лазурит» (ФГБУ «Морспасслужба»). Однако буксир не смог подойти близко к «Райзшайну» из-за сильной накатной волны. Тогда к спасению был подключен вертолет МЧС Ми-8, который в трудных погодных условиях успешно эвакуировал всех моряков. Их всех разместили в гостинице в Находке, никто не пострадал.

В тот же день стало известно, что контейнеровоз сел на мель из-за трещины в борту, а в связи с этим мог произойти и разлом топливных баков. Однако эта информация долго не подтверждалась. И все же губернатор Приморья Олег Кожемяко дал указание в любом случае установить боновые заграждения.

Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия, сотрудники ведомства проверят, как были исполнены требования о безопасности мореплавания, также они дадут оценку своевременности и полноте принятых мер по предупреждению и ликвидации розлива нефтепродуктов.

По информации Дальневосточной таможни, на борту судна находится 199 контейнеров общим весом больше 1,6 тысячи тонн. В боксах, по предварительным данным, различные товары народного потребления: автозапчасти, фитинги (соединительные части трубопровода – прим.ред.), принтеры, пылесосы, подгузники, увлажнители воздуха и другие предметы.

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