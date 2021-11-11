Порядка 37% врачей Приморья готовы уйти из профессии из-за нервного напряжения

Тех, кто ушел на пенсию, призывают вернуться, хотя бы на короткое время Фото: Олег УКЛАДОВ

В Приморье напряженная ситуация с COVID-19, ежедневно увеличивается количество заболевших. Более 37% медиков из-за ковида готовы уйти из профессии. О высокой нагрузке в сфере и эмоциональном напряжении среди медработников рассказала Ирина Лизенко, лидер профсоюза сферы здравоохранения. Интервью опубликовала пресс-служба правительства края.

- Врачи каждый день видят трагедии, и, конечно, каждая из них – это рубец на сердце врача, который лечил, который вел пациента. Это приводит к срыву, нервному истощению, профессиональному выгоранию. Мы проводили опрос. Его результаты показывают, что 37% медиков готовы уйти из профессии, потому что не могут продолжать работу из-за нервного напряжения и тяжелой эмоциональной нагрузки, - сообщила Лизенко.

Ирина Лизенко, глава профсоюза медиков Приморья. Фото: пресс-служба правительства края

Она рассказала, что большую роль в психоэмоциональном здоровье медика нынче играют оскорбления, унижения и угрозы со стороны пациентов. Это связано с очередями на вакцинацию, прием у врача - и приморцы, утверждает глава профсоюза, высказывают недовольство сотрудникам. Хотя от медработника мало что зависит.

- Все эти полтора года [за все время пандемии] медики не могут нормально уйти в отпуск. Бывают случаи, когда в краевой комитет профсоюза звонят жены и просят помочь, чтобы мужу-хирургу, к примеру, дали полноценные выходные дни, чтобы он приехал домой и побыл с семьей, - рассказала Лизенко, добавив, что медики госбольницы работают круглосуточно.

Коронавирус, по словам главы профсоюза, ударил и по здоровью кадров: 30% врачей Приморья уже переболели коронавирусом. Более того, физического истощения добавляют и новые обязанности: ведь медики сейчас, помимо приема и обследования пациентов, должны организовывать вакцинацию, комплектовать ковид-госпитали, усилять инфекционные выездные бригады. При этом врачей, резюмирует Лизенко, больше не стало:

- Поэтому требуя больше врачей на приеме, больше пунктов вакцинации, подумайте, а откуда система должна взять такое количество медиков <...> глава Минздрава РФ Михаил Мурашко обратился к медикам, которые ушли из профессии в силу возраста, чтобы те, кто еще может и желает работать, вернулись и поддержали коллег, хоть на короткий период.

Напомним, в Приморье привито 614 тысяч жителей, однако это лишь порядка 35% от плана. Амбулаторные инфекционные центры работают уже по 14 часов в день: с 9 до 22 часов.

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