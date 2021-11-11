«Нужно вылезать, дверь не открывается»: последние минуты жизни рыбаков на Камчатке попали на видео

Трагедия произошла средь бела дня. Фото: принтскрин видео.

Рыбалка на Камчатке закончилась настоящей трагедией, при этом ЧП попало на запись видеорегистратора. История развернулась в Усть-Большерецком районе на реке Плотникова. Трое мужчин решили пересечь водоем вброд на джипе, минуя мост, расположенный неподалеку. В итоге машину подхватило течением и перевернуло. Выбраться смог только один из участников экстремальной поездки.

Не зная брода!

Трагедия разыгралась 7 ноября, днем. Примерно в трех километрах от моста через реку Плотникова, который расположен недалеко от села Апача.

– Паш, а Паш! Садись. Поехали назад. Поехали назад, вот сюда, – обращается к водителю один из пассажиров. Именно с этого начинается запись видеорегистратора, оказавшаяся в распоряжении редакции.

– Мы предлагаем сейчас сюда, на плес заехать. А зачем назад, мы сейчас здесь проедем, – слышится голос второго мужчины.

После не особо долгих пререканий экипаж уверенно двинул вперед. Но буквально за доли секунд машину подхватило течением и стало сносить на глубину.

Жизни на волоске

– Попробуй назад. Машину утопили. Куды, твою мать. Говорил….Попробуй потихоньку туда и вправо руля, – негодует пассажир, который заранее был против подобной авантюры.

В голосе пока еще не слышно паники. На тот момент рыбаки попросту не подозревали, чем закончится попытка покорить реку.

На кадрах отчетливо видно, черный дым, поваливший из авто и попытки водителя вернуть машину на твердую поверхность.

– Все, газ запал, – отмечает мужчина.

В ответ ему, словно капитану советуют: «Право руля». Однако ни лихорадочное кручение баранки, ни другие попытки исправить ситуацию, не увенчались успехом. Автомобиль стремительно погрузился в воду.

Самыми страшными на видео оказались последние секунды.

– Что делать? Вылезать надо, – раздается голос одного из рыбаков в уже затонувшей машине.

– Дверь не открывается, – отвечает кто-то, после чего голоса замолкают. К сожалению, навсегда.

Официально

– 7 ноября в 13:30 водитель 1966 года рождения, управляя Toyota Hilux Surf, переезжал реку Плотникова, расположенную в Усть-Большерецком районе. Сильным течение транспортное средство опрокинуло на правый бок и унесло на глубину. В результате происшествия водитель погиб на месте. Пассажир 1953 года рождения, сидевший сзади, также утонул. Оба скончались до приезда скорой помощи. Третий пассажир 1948 года рождения выбрался из машины, он не пострадал. В настоящее время проводится проверка, – рассказал корреспонденту «КП-Владивосток» начальник пресс-службу УМВД России по Камчатскому краю Денис Голуб.

Стоит отметить, что оперативные службы на место трагедии вызвал выживший пассажир. Рядом с утонувшим автомобилем не было никого, поэтому мужчина отправился на поиски телефона. В этот же день джип подняли со дна.

Все трое рыбаков с Камчатки. Выявить наличие или отсутствие алкоголя в крови должна экспертиза. «КП» следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Известный на Дальнем Востоке рыбопромышленник трагически погиб на Камчатке

ЧП произошло на одной из рек, следственный комитет выясняет подробности трагедии (подробнее...)

«В 17:17 я в последний раз услышал голос доченьки»: отец утонувшей в Приморье девочки потерял в провалившейся под лед машине всю семью

Сейчас Евгению очень нужна финансовая помощь, на его плечи легли похороны пятерых членов семьи (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03