«В 17:17 я в последний раз услышал голос доченьки»: отец утонувшей у Тавричанки девочки потерял всю семью

Никому из детей не удалось выжить. Фото: личная страница погибшей Леры.

«Я потерял дочь, брата… всю семью. Не знаю, что делать дальше. Мне нужно будет похоронить пятерых членов моей семьи. Теперь мы остались втроем: я, мама и папа. Больше никого…»

Дунаевы. На семейных снимках столько счастливых лиц, столько детей, радости и смеха. Братья Алексей и Евгений были так дружны, что их связь передалась и их детям. Бабушка и дедушка не могли нарадоваться внукам, которые были очень близки, общались друг с другом, вместе играли и мечтали о всяких приключениях, приезжая гостить в деревню. Все изменилось резко и бесповоротно. От былой улыбки не осталось и следа, потому что 8 марта 2021 года Евгений потерял всех – единственную дочь, единственного брата, невестку и двух племянников.

«Я ПОТЕРЯЛ ВСЕХ РОДНЫХ»

Новость о том, что 8 марта машина с пятью людьми провалилась под лед, застала всех врасплох. После того, как стало ясно, что семья утонула вместе с тремя детьми, по телу пробежали мурашки. Слезы наворачивались даже у тех, кто не был и вовсе знаком с погибшими. В машине был Алексей с женой, двумя своими детьми и племянницей. Всей семьей они поехали на рыбалку в район Тавричанки. К сожалению, на обратном пути Алексей принял фатальное решение – поехать по льду. В итоге случилась трагедия, забравшая сразу пять жизней.

Алексей решил сократить путь и поехал по льду. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

- Я работал в этот день. Мы частенько всей семьей выезжали рыбу ловить. Вот она попросилась поехать с моим братом и их семьей. Зря я, конечно, ее отпустил. Кто бы знал, что все так произойдет. Я потерял единственную дочь Леру; брата Алексея; невестку, его супругу; Александра – старшего сына брата, ему 13 лет было; и Ангелину – их дочку, ей 8 лет. Почему Леша решил поехать по льду – я не знаю, на этот вопрос только он знает ответ. Я думал, что он поедет по дороге. По нормальной. Я думал, что рыбак с опытом, поэтому все сам знает. Если бы я знал, что он поедет по льду, я бы дочку вообще не отпустил. Что у него в голове перевернулось, и он сорвался по льду - одному Богу известно. За все это я себя сейчас корю. В 17:17 я звонил Лере. Она сказала: «Папа, все, мы выезжаем». Тогда я в последний раз услышал голос своего ребенка, все, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток», уже не сдерживая слез, Евгений, отец Леры и брат Алексея. - Дорога – час. После 7 вечера все абоненты уже были недоступны. Здесь у меня нахлынула паника. У меня уже было предчувствие, потому что ни один телефон не работал. Но я надеялся, что все наладится.

Евгений не смог уснуть. Всю ночь писал сообщения на номера всех членов семьи. Звонил. Писал. Ждал. Ближе к утру в голове все яснее проявлялась мысль, которую он отгонял всю ночь. Сообщения не доставлялись. По телу прошел холод. На утро Евгений встал и поехал писать заявление в полицию.

Лед треснул, и машина ушла под воду. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

«ПОЕДУ ОПОЗНАВАТЬ 5 ТЕЛ РОДНЫХ ЛЮДЕЙ»

Уже утром 9 марта в интернете появилось видео, автор которого не оставил никому из Дунаевых шанса на выживание. Тот же район, куда Алексей выехал с семьей на рыбалку. Очевидцы говорили о том, что машина провалилась под лед. На берегу была найдена женщина, которая смогла выбраться из машины, но скончалась от обморожения. Это была невестка Евгения. Тела детей достанут ближе к вечеру того же дня. Чуда не случилось. Евгений был убит вместе с надеждой на то, что кому-то удалось выжить.

- Сегодня я поеду на опознание тел. Хоронить будем в Хорольском районе в поселке, где живут родители. Лера была моей единственной дочкой. Ей было 14 лет. Да, дочь у меня очень красивая была. Метисочка, очень красивая. Жизнерадостная, - Евгения уже разрывает на части от горя и все слова он произносит сквозь слезы. - Она хотела поступить на визажиста. Мечта у нее такая была. Мы уже думали, как поступить в колледж. Я ей сказал, заканчивай 8,9 классы, и будем поступать. Мы жили с ней вдвоем. Хозяйка моя. Один ее воспитывал. Жили вместе, дружно. Никогда на нее не кричал, она была очень послушным ребенком. Дома порядок был стабильно. Она модница такая была, вы себе не представляете. Лера с Сашей, моим племянником, были погодками – поэтому были очень дружны. Особенно, когда приезжали в гости в деревню к бабушке. Были просто, не разлей вода. Даже здесь, в Уссурийске, они встречались, ходили в гости друг к другу. Наряжались на вечерних корпоративах. Радовались жизни.

Чтобы найти тела затонувших членов семьи, на место выезжали следователи, спасатели и полицейские. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

Бабушка с дедушкой были в восторге от того, что внуки такие молодцы. Всегда вместе, всегда улыбаются. Настоящая семья. Евгений отметил, что он и Алексей рыбачили с самого детства. Выросли же в деревне. Рыбалка не просто хобби, а практически стиль жизни, который передавался из поколения в поколение. У братьев даже совпадало место работы.

- Алексей был моим единственным младшим братом. Я работал в милиции, ушел в 2011, сейчас на пенсии. У нас династия такая была. Он по моим следам тоже пошел служить в органы. Он вот на днях вышел на пенсию. Даже пенсию свою первую не получил, - говорит Евгений.

9 марта из машины вытащили тела трех детей. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

«МЫ ОСТАЛИСЬ ВТРОЕМ: Я, МАМА, ПАПА»

Дунаевы потеряли почти всех. От большой семьи остались только трое. Евгений и его родители. Никаких детей и внуков. Никакого брата. Похороны пока четырех человек, потому что тело Алексея еще не нашли, намечены на воскресенье. Отпевание пройдет в храме «Серафима Саровского» по адресу: г. Уссурийск, ул. Слободская – 7 «а». Затем всех повезут в Хорольский район.

- Смерть всегда как снег на голову. Спасибо всем людям, которые звонят, говорят слова поддержки, выражают соболезнования и отправляют деньги. Спасибо. Я всем премного благодарен. Сейчас я просто не знаю, что делать дальше. Мы остались втроем: я, мама и папа. Постараюсь найти в себе силы, чтобы быть с ними рядом, - говорит Евгений.

По факту трагедии уже возбуждено уголовное дело. Идет расследование. Оперативники допрашивают свидетелей, чтобы восстановить все детали происшествия.

Редакция «Комсомольская правда-Владивосток» приносит искренние соболезнования семье Дунаевых. Вы можете оказать Евгению финансовую помощь в организации похорон по номеру карточки: 42 76 5000 5681 2199.

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