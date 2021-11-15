На авиазаводе в Приморье около 500 работников отстранили из-за нежелания прививаться

С 15 ноября в Приморье начались массовые отстранения сотрудников, отказавшихся от прививок. Фото: Google maps

На авиазаводе в Приморье отстранили около 500 работников из-за того, что те отказались прививаться. Об этом рассказали КП-Владивосток на самом предприятии. Сообщается, что сотрудники завода должны были провакцинироваться хотя бы первым компонентом еще до 15 ноября.

— Отстранение работников предприятия осуществлялось на основании п7, ч1, ст 76 ТК РФ приказом по организации с доведением до сведения работника. Согласно постановлению главного санитарного врача по Приморскому краю от 11.10.2021 номер 7, ст 10, 11 ФЗ от 30.03.1999 номер 52-ФЗ работники должны были до 15 ноября 2021 привиться первым компонентом вакцины. Сотрудники, не получившие ни одного компонента вакцины, были отстранены от работы до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения. Все разъяснения были доведены до сведения руководителей и работников АО ААК «ПРОГРЕСС», — рассказали КП-Владивосток в предприятии.

В авиазаводе также добавили, что на сегодняшний день ведется активная вакцинация сотрудников. Тем временем на другом важном предприятии — заводе Звезда в Большом Камне — сказали, что отстраненных на сегодняшний день меньше 100 человек. Всего на предприятии работает 4500.

Напомним, что массовые отстранения непривитых работников начались в Приморском крае с 15 ноября. Чтобы остаться на рабочем месте, сотрудники должны были провакцинироваться хотя бы одним компонентом. Второй же компонент необходимо поставить до 15 декабря 2021 года. В список обязательной вакцинации внесли более 30 профессий.

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