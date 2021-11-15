Непривитых сотрудников в Приморье начнут отстранять от работы сегодня, 15 ноября

Из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье с сегодняшнего дня, 15 ноября, в силу вступает очередное ужесточение антиковидных мер. В соответствии с постановлением главы Роспотребнадзора Татьяны Детковской, для того, чтобы присутствовать на работе очно, жителям нужно было поставить первый компонент прививки до 15 ноября. Из документа следует, что в ином случае сотрудник будет отстранен.

Согласно тексту, второй компонент прививки работник должен получить до 15 декабря. Если сотрудник откажется получать полную иммунизацию, вступят в силу аналогичные условия. В список категорий, которые попадают под меру, входит более 30 профессий. Привиться должна большая часть работающего населения. Среди них госслужащие, работники сфер обслуживания, образования, работники предприятий (добывающих и обрабатывающих) и т.п.

За несоблюдение мер власти грозят штрафами. Сотрудники (должностные лица) могут отделаться санкцией в виде денежного штрафа от 15 до 40 тысяч рублей, с предприятиями поступят жестче - юрлица могут получить вплоть до 500 тысяч рублей штрафа к оплаче. Более того, некоторым организациям могут запретить деятельность сроком на два месяца.

Напомним, по информации пресс-службы правительства края, в крае больше 200 различных мобильных и стационарных пунктов вакцинации. При этом Приморье отметилось очередным антирекордом - 406 приморцев в крае заболели за минувшие сутки.

Более того, с 10 ноября власти расширили список мест, где действует QR-режим. Теперь код о вакцинации и перенесенном заболевании необходимо предъявлять не только в местах общепита, культурных и спортивных учреждениях, но и в непродовольственных магазинах, бассейнах, гостиницах, саунах, парикмахерских и салонах.

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