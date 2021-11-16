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Владивосток16 ноября 2021 1:45

Сразу 15 учителей отстранили в одной из школ Владивостока, трое уже решили привиться

Противниками вакцинации оказались учителя информатики, русского и английского языков, истории, математики и физкультуры
Сергей БАЛАНОВ
Сергей БАЛАНОВ
В школах Приморья отстраняют невакцинированных учителей

В школах Приморья отстраняют невакцинированных учителей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В школе №79 в поселке Трудовом под Владивостоком из-за отказа вакцинироваться от работы отстранили сразу 15 учителей. Многие родители переживают, что учителей и так не хватало, на них огромная нагрузка, а сейчас дети остаются без обучения накануне ЕГЭ и ОГЭ. В мери уточнили, что вопрос уже решается.

«Из 15 непривитых учителей трое находятся на больничном, трое планирует пройти вакцинацию в ближайшие дни, у пятерых рассматривается вопрос о получении медотвода, поскольку недавно находились на больничном. Отстранены от работы учителя информатики, русского и английского языков, истории, математики и физкультуры. В школе проведено замещение на обучение по сотрудникам, которые находятся на больничном или получили отстранение», - сообщили «КП» в мэрии Владивостока.

При этом уточняется, что всех директоров ознакомили с грядущими изменениями еще в начале октября. То есть для учителей информация о возможном отстранении не была внезапной.

Напомним, что более 80% сотрудников школ на сегодня уже вакцинировано от коронавируса. Управление по работе с муниципальными учреждениями образования оповестило всех руководителей школ и детских садов о необходимости пройти вакцинацию в связи с требованиями Роспотребнадзора в начале октября.

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