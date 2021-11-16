Главврач детской поликлиники из Владивостока рассказала, как она относится к вакцинации подростков

Главный врач детской поликлиники №5 Александра Горшкова. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Новая коронавирусная инфекция продолжает бушевать в Приморье. Опасная зараза не щадит никого, даже дети болеют с начала эпидемии. Если раньше у ребят в основном было либо легкое, либо бессимптомное течение, то в эту волну встречаются случаи тяжелого поражения. Усугубляют ситуацию и сезонные простудные заболевания. В крае развернута вакцинация против коронавируса, ждет наш регион и иммунизацию для несовершеннолетних. О детской вакцинации, плановых прививках и о том, как сберечь здоровье маленьких жителей края в этот сложный период в в эфире радио «Комсомольская правда Владивосток» рассказала Александра Горшкова, главный врач Детской поликлиники №5.

- Вакцинировать детишек надо. Мы видим, что уханьский штамм действительно был для детей не с такими серьезными клиническими проявлениями, хотя и пневмонии у детишек были, и госпитализировать приходилось некоторых детей. Даже во время бессимптомного течения у детей достаточно долго на слизистой сохранялись вирусы. И были личные примеры, у меня дочь пять недель сеяла вирус. Поэтому вакцинировать детей надо, - поделилась главный врач детской поликлиники №5 Александра Горшкова.

На сегодняшний день активно идут клинические испытания на возрастной группе с 12 до 18 лет, и производители обратились в министерство здравоохранения для оформления документов по разрешению ее к массовому применению. Когда она появится и в каком она будет варианте неизвестно, стоит ждать официальных разъяснений и документов. По словам главврача, для того, чтобы достичь коллективного иммунитета и реальных результатов в том, чтобы остановить распространение вируса, необходимо от 85%-95% иммунной прослойки. Не оговаривается, только взрослых или только детей. Все население.

-Тема вакцинации детей от коронавируса обсуждается давно. С сентября месяца идут клинические испытания вакцины. Пока что четкого понимания какая это будет вакцина нет. Внутримышечная либо интраназальная, для каких групп детей еще непонятно. Знаем только то, что, в принципе, известно всем - скорее всего, это будет вакцина для подростков с 12 лет и старше, которая будет применяться в половинной возрастной дозировке от взрослых. То есть уменьшенная, потому что детский иммунитет намного активнее работает и ему достаточно меньшей дозировки, - отметила специалист.

Опасность коронавируса усугубляется сезонной угрозой гриппа. И вот от него можно привиться уже сейчас. Традиционно на территорию края поступила вакцина «Совигрипп», врачи работают с ней много лет. Она, естественно, каждый год меняет свой состав, относительно штаммов гриппа, это мировая практика. Но название при этом остается. Также в этом году врачи работали с вакциной «Ультрикс», которая больше предназначена для малышей. Она четырехвалентная и достаточно хорошо переносится детьми.

- В идеале мы начинаем вакцинировать детей с первых дней сентября. Обычно вакцина поступает в конце августа, чтобы к сентябрю организованные коллективы мы начинали вакцинировать. Подъема гриппа как такового еще нет, поэтому вакцинироваться не поздно, - рассказала главврач.

Пока наблюдается рост простудных заболеваний, но не гриппа. ОРЗ и грипп - это заболевания похожие, но разные, их вызывают разные вирусы. Подъем простудной заболеваемости традиционно приходится на вторую и третью недели сентября, потому что организуются коллективы, дети возвращаются с каникул, возобновляется тесное общение. Гриппа традиционно не так много, потому что долгие годы от него массово вакцинируют детей и взрослых, создается устойчивая иммунная прослойка, поэтому вспышки гриппа как таковой давно не наблюдается. Это все благодаря регулярным и планомерным массовым мероприятиям по вакцинации против гриппа.

Стоит отметить, что коллективный иммунитет достигается при уровне вакцинации населения не менее 75%. Для того, чтобы он был устойчивый, требуется 85% и выше. Поэтому все зависит от активности самих людей. К сожалению, родители не всегда соглашаются на вакцинацию от гриппа, почему-то к этой прививке у них особое отношение. И даже те родители, кто, в принципе, не против вакцинации, почему-то к гриппу относятся пренебрежительно.

- В этом году лучше вакцинируются от гриппа, чем в предыдущие годы. Но это, наверное, связано с пандемией. Люди боятся уже вообще всего. Может быть, это связано с тем, что раньше вакцина от гриппа не входила в национальный календарь, только по эпидпоказаниям, то есть для определенных групп. Много лет назад она введена в обычный базовый календарь. Может, такое отношение, потому что раньше она считалась необязательной. Для некоторых родителей это открытие, что она теперь считается обязательной прививкой, - поделилась Александра Горшкова.

По словам главврача, на сегодняшний день вакцины отечественного производства вышли на один уровень с импортными. Сейчас разницы в составе и качестве нет. Вакцины «Ультрикс» и «Совигрипп» можно ставить с шестимесячного возраста. Чтобы сделать прививку, ребенок должен быть здоров, у него в окружении дома тоже должны быть все здоровы, не должно быть обострения хронических заболеваний и в день вакцинации у него не должно быть температуры.

Александра Горшкова для профилактики от гриппа помимо вакцинации советует соблюдать такие меры безопасности, как частое мытье рук, полоскание зева и носа. Для того чтобы вирус внедрился, ему нужно не менее 5-7 часов. Вирусу нужно время, а его можно с помощью таких простых действий у него забрать.

Сейчас есть возможность сделать ПЦР диагностику на коронавирус ребенку платно и бесплатно. Бесплатный тест делают, если ребенок контактировал с заболевшим и у него возникла клиника заболевания, не исключающая ковид. 14 дней за ним наблюдают, при возникновении клиники ОРЗ, которая не исключает COVID-19. В этом случае врачи обязаны взять ПЦР диагностику и, естественно, она будет бесплатной. Также для плановой госпитализации ребенка в стационар диагностика опасной инфекции делается бесплатно за 72 часа до предполагаемого помещения в больницу. Во всех остальных случаях, таких как поездка в санаторий или детский лагерь, посещение массового мероприятия, где требуется ПЦР диагностика, тест будет платным.

Согласно официальной статистике, в Приморье на данный момент привито 671 688 человек. Чтобы противостоять четвертой волне заболевания, в крае продолжается активное вакцинирование. В регионе работают десятки прививочных пунктов, для удобства местных жителей открываются новые. Так, с 16 ноября начал работать пункт вакцинации в самом центре Владивостока.

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