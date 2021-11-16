Еще один пункт вакцинации открыли в самом центре Владивостока

Новый пункт Вакцинации открывают в Приморской столице Фото: Михаил ФРОЛОВ

В связи с угрозой четвертой волны коронавируса в Приморье продолжается активное вакцинирование граждан. Для увеличения коллективного иммунитета во Владивостоке открывают новый пункт вакцинации.

В приморской столице 16 ноября с 11 часов свою работу начнет мобильный пункт в больнице №1 напротив торгового центра «ГУМ». График работы следующий: с понедельника по пятницу с 11 до 17 часов, перерыв с 14 до 14:20, суббота и воскресенье – выходные дни.

Напомним, что первый компонент вакцины жители Приморья должны были сделать до 15 ноября, второй компонент необходимо получить до 15 декабря. На авиазаводе в крае уже отстранили от работы 500 непривитых работников.

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