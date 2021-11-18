За неделю до зимы Владивосток до сих пор утопает в зелени. Эксперты объяснили, почему

"Дело катится к зиме, а она вдруг взошла почему-то" Фото: Сергей БАЛАНОВ

Аномально зеленая трава во Владивостоке во второй половине ноября вызывает вопросы у горожан. Еще год назад в это время весь город накрыл ледяной дождь, а на сегодняшний день кажется, что зеленым газонам ничего не угрожает. Нормально ли это, попытался выяснить корреспондент «КП-Владивосток».

В этом году погода приготовила сразу несколько сюрпризов. На смену невероятно жаркому лету пришла осень, которая тоже не торопится погрузить Приморье в холода. Отличительная черта погоды в этом году – мало осадков. Дожди идут очень редко. Все это повлияло на температуру почвы, а, следовательно, и на траву, которая, можно сказать, не понимает, что вот-вот наступят холода.

- У нас превышение климатической нормы по всему Приморскому краю. В ноябре превышение нормы по температурному режиму составляет от двух до семи градусов в разных районах края. Если говорить про растительность, она адаптируется. Холодная воздушная масса пока что не доминирует, поэтому пока так, - рассказала корреспонденту «КП-Владивосток» главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова.

Лето задержалось Фото: Милана СОКОЛ

Температура почвы устойчиво положительная, вот в чем секрет «вечно зеленых» лужаек во Владивостоке в этом году. Если воздух уже далеко не летний, то земля не успела остыть до той степени, чтобы трава потеряла свои краски.

- Земля еще не замерзла, она остывает куда медленнее чем воздух. У нее все еще положительные температуры, поэтому трава зеленая и продолжает расти, - поделилась кандидат биологических наук Ирина Крестова.

Так, к примеру, выглядит сейчас Матросский сквер во Владивостоке Фото: Сергей БАЛАНОВ

Как только земля остынет, такого летнего настроения на лужайках уже не будет. Более того, специалисты боятся, что радость от зелени может смениться проблемами с огнем.

- Превышения по температуре есть. В этом году глобальное потепление выражается в том, что у нас жарко и нет осадков. На это никто внимания не обращает, а у нас вообще-то очень серьезная засуха. Я не знаю каким чудом мы пока спасаемся от пожаров, - поделилась кандидат биологических наук Ольга Ухваткина.

Напомним, что температурные показания начали отставать от норм еще с сентября и продолжают задерживаться до сих пор. Температурные качели, хоть и незначительные, наблюдаются в Приморье и колеблются в пределах пяти градусов за сутки.

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