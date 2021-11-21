Как Владивосток готовится к удару стихии

Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

Штормовое предупреждение объявлено в Приморье на 22-23 ноября. Об этом ранее сообщал «Примгидромет». Готовиться к стихии во Владивостоке начали заблаговременно. О том, как в столице Дальнего Востока встречают циклон – в материале «Комсомолки».

Штормовое предупреждение.

По уточненным данным синоптиков, снег начнется во Владивостоке же вечером в воскресенье, 21 ноября. По состоянию на 12 часов дня, все службы жизнеобеспечения краевого центра приведены в состояние повышенной готовности. В мэрии сообщают, что на дороги готовы выйти 120 единиц коммунальной техники.

Помимо этого, весь день на крутых спусках дорожные рабочие расставляют емкости с песком. Среди таких адресов — Сахалинская, 4а и 54, Борисенко, 98, улицы Нерчинская со стороны Уборевича, Комарова, Володарского, Зеленый Угол, съезд с Баляева на ДСК («тещин язык»), Енисейская, Магнитогорская, Чкалова, Чапаева и другие. Воспользоваться песком может любой водитель, чтобы посыпать сложный участок дороги.

Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

Однакое есть во Владивостоке спуск, которому не поможет даже песок. Самый крутой склон на улице Капитана Шефнера специалисты предложили и вовсе закрыть для движения. Ориентировочно произойдет это к 19:00 часам вечера.

Помимо этого, во Владивостоке ограничат и передвижение крупногабаритного транспорта, в частности перекроют объездную трассу Седанка – Патрокл. Руководителям транспортных предприятий и порта направлены соответствующие уведомления.

Фото: архив «КП».

В мэрии сообщают, что детские сады и школы завтра будут работать в штатном режиме.

- В случае непогоды родители сами принимают решение о посещении ребёнком образовательного учреждения. В школах отсутствие на уроках считаться прогулом не будет. Сады и школы будут работать вне зависимости от количества детей, - говорится в сообщении.

Напомним, из-за циклона, который движется на Приморье, в крае объявили штормовое предупреждение. Шторм придет в ночь на 22 ноября и планирует буйствовать в крае почти двое суток.

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