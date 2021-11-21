В воскресенье вечером, 21 ноября, во Владивостоке ограничат движение транспорта

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

С 19 часов вечера в воскресенье, 21 ноября, на въезд и передвижение по столице Дальнего Востока введут ограничения для некоторых видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Владивостока.

В городском управлении дорог и благоустройства сообщают, что сегодня рабочие закроют проезд по самому крутому спуску города – на улице капитана Шефнера. Во время непогоды это одно из самых аварийно-опасных мест в городе.

Также сообщается, что на время непогоды во Владивостоке запретят движение большегрузов. Такие же ограничения касаются и объездной трассы Седанка – Патрокл. Руководителям транспортных предприятий и порта направлены соответствующие уведомления.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что, по данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уже в понедельник, 22 ноября, в Приморском крае ожидается дождь со снегом. Сообщения о надвигающейся непогоде поступили на телефоны приморцев заранее, в субботу, 20 ноября.

Во второй половине ночи и днем 22 ноября в южной половине края и на восточном побережье ожидаются сильные осадки (15-40 мм за 12 часов м менее при дожде и дожде со снегом, 6-15 мм – при снеге), местами очень сильные – 50 мм и более за 12 часов и менее при дожде и дожде со снегом, 20 мм и более при снеге, - сообщили в пресс-службе Примгидромета.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03