Из кадра «Комсомолки» с девушкой и вином на забеге во Владивостоке сделали конкурс фотожаб

Дама с винишком и учтивый официант - фотожаба-победитель. Источник: Reddit.com Фото: Вадим ПОПОВ

В начале осени, 25 сентября 2021 года, во Владивостоке прошел Galaxy Vladivostok Marathon ("Мосты Владивостока") - большой забег с разными дистанциями. Из 13 стран мира приняли участие почти 3000 спортсменов и обычных жителей. А негласным символом марафона стала "девушка с винишком" - она прогуливалась по площадке забега, фотографируясь с участниками и бокалом красного.

Этот знаменитый кадр - часть фоторепортажа Вадима Попова для «Комсомолки» в 2021 году. Посмотреть репортаж целиком можно по ссылке.

- Пьянство должно быть элегантным!, - написала Елена, та самая девушка, в своем профиле в Instagram.

Напомним, моментально фотография стала мемом, владивостокцы юморили еще с неделю. И в этом наплыве мы пропустили... Как снимок стал вирусным и в зарубежных соцсетях. Два месяца девушка с бокалом - причина неиссякаемого конкурса фотожаб на американском форуме Reddit.

Дама с винишком и Владимир Владимирович. Источник: reddit.com Фото: Вадим ПОПОВ

Самой трендовой "жабой" стал снимок, где за Еленой на Золотом мосту Владивостока ухаживает официант. На другом пользователь решил собрать все атрибуты РФ в восприятии иностранца: Путина, медведя и балайку. Подготовились и для синемафилов: на одной из жаб Елена идет с бокалом позади Форреста Гампа на кадре одноименного фильма.

Дама с винишком в забеге Форреста Гампа. Источник: reddit.com Фото: Вадим ПОПОВ

Напомним, это не все, чем запомнился пятый марафон Владивостока. Помимо самых разнообразных атлетов и бегуньи с красным вином, зрителей удивили дама с коляской и девушки, которые бежали с собакой. C дистанцией справился даже 88-летний дедушка-спортсмен из Берлина.

Масштабное беговое событие, Galaxy Vladivostok Marathon V, состоялось 25 сентября 2021 по живописной трассе острова Русский, мостам Русский и Золотой с финишем на Центральной площади города. Для проведения забега перекрывали мосты и автодороги.

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