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Здоровье26 ноября 2021 7:04

Правительство Приморья: шанс смерти от COVID-19 в 20 раз выше, чем от гриппа

Главный инфекционист края рассказала о мутациях, заразных привитых и про "у меня иммунитет хороший"
Руслан НОВИКОВ
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Несмотря на попытки развеять фейки о коронавирусе, они появляются вновь и вновь

Несмотря на попытки развеять фейки о коронавирусе, они появляются вновь и вновь

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье число ежедневной заболеваемости COVID-19 выросло до 438 за минувшие сутки. Число слухов растет пропорционально введенным ограничениям: чем сильнее власти ужесточают антиковидные меры, тем больше появляется очередных мифов о болезни и прививках. Развеять недосказанности взялась главный инфекционный врач Приморья, завкафедрой инфекционных болезней ТГМУ, профессор Анна Симакова.

Главный внештатный специалист по инфекционных болезням Анна Симакова

Главный внештатный специалист по инфекционных болезням Анна Симакова

Фото: Правительство Приморского края

Интервью опубликовала пресс-служба правительства Приморья. Первым делом профессор Симакова заявила, что коронавирус существует. Странное заявление для 2021 года, но необходимое: отрицающие ковид люди все еще распространяют дезинформацию в соцсетях.

- SARS-CoV-2 имеет уникальный набор генов, который прочитан, опубликован и представлен в свободном доступе. На сегодняшний день в международной базе данных GISAID находятся 4 887 310 прочитанных геномов (совокупностей генов) коронавируса SARS-CoV-2. Каждое такое прочтение подтверждает существование вируса в конкретном пациенте без малейших сомнений. Ни для одного вируса нет такого количества генетических данных, - пояснила инфекционист.

Коронавирусы были и раньше, а заболеть можно после прививки

Симакова добавила, что человечество и раньше болело коронавирусами. При этом SARS-CoV-2 не настолько смертелен, но гораздо более заразен, более того, отметила профессор, у зараженного коронавирусом SARS-CoV-2 в 20 раз больше шансов умереть, чем у зараженного гриппом. Вирус при этом постоянно мутирует, а осложняет все постковидный синдром, который до конца не изучен, но может надолго навредить организму человека.

Другим важным вопросом стала вероятность появления ковида после прививки:

- Сама прививка не вызывает инфекцию. Но ни одна вакцина не гарантирует, что человек не заболеет. Прививка снижает шанс заболеть и особенно снижает вероятность тяжелого течения болезни и смерти. Важно учитывать и то, что вероятность заразиться и тяжесть болезни зависят от количества вируса, которое получит человек при контакте с больным, - рассказала врач.

"У меня хороший иммунитет!" и генная терапия

По словам Симаковой, часто отказом от прививки служит то, что человек считает свой иммунитет слишком хорошим. Врач пояснила, что фраза несет мало смысла: ведь пока организм не столкнется с определенной инфекцией, антител или иммунитета к ней не будет - значит, не будет и защиты.

- ЗОЖ – это прекрасно! Но бег трусцой, средиземноморская диета и качественный сон не обеспечат нас клеточным иммунитетом или антителами к коронавирусу. Важный момент: поедание БАДов, медитации и чистка кишечника от токсинов к здоровому образу жизни отношения не имеют. Никакого, - пояснила профессор.

Некоторые приморцы, к тому же, не вакцинируются из-за опасности генной модификации. Так вот, "Спутник V" действительно заставляет некоторые клетки человека мутировать и производить один из белков коронавируса. При этом аденовирусы не встраивают свой материал в хромосомы клеток - сделать этого не может и прививка. Любой вирус при этом заставляет клетки мутировать - но это то же самое, что нагрузка в спортзале, которая заставляет клетки изменяться, погибать и восстанавливаться.

Вакцина не изучена

Наконец, особое внимание Симакова уделила недостаточным испытаниям и неполным сведениям о вакцине. По ее словам, прививки от COVID-19 не опасны:

- В векторных и мРНК вакцинах легко заменить ген, который они доставляют. Поэтому как только в Китае были прочитаны и опубликованы генетические последовательности коронавируса SARS-CoV-2, ученые со всего мира могли сразу приступить к работе, даже не имея на руках вируса. Такие вакцины создаются на основе более ранних разработок по доставке генетического материала. Это как конструктор, в котором несложно поменять детали. Основу для вакцины изобрели более 15 лет назад, - сообщила главный инфекционный врач.

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