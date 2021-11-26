Правительство Приморья: шанс смерти от COVID-19 в 20 раз выше, чем от гриппа

Несмотря на попытки развеять фейки о коронавирусе, они появляются вновь и вновь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье число ежедневной заболеваемости COVID-19 выросло до 438 за минувшие сутки. Число слухов растет пропорционально введенным ограничениям: чем сильнее власти ужесточают антиковидные меры, тем больше появляется очередных мифов о болезни и прививках. Развеять недосказанности взялась главный инфекционный врач Приморья, завкафедрой инфекционных болезней ТГМУ, профессор Анна Симакова.

Главный внештатный специалист по инфекционных болезням Анна Симакова Фото: Правительство Приморского края

Интервью опубликовала пресс-служба правительства Приморья. Первым делом профессор Симакова заявила, что коронавирус существует. Странное заявление для 2021 года, но необходимое: отрицающие ковид люди все еще распространяют дезинформацию в соцсетях.

- SARS-CoV-2 имеет уникальный набор генов, который прочитан, опубликован и представлен в свободном доступе. На сегодняшний день в международной базе данных GISAID находятся 4 887 310 прочитанных геномов (совокупностей генов) коронавируса SARS-CoV-2. Каждое такое прочтение подтверждает существование вируса в конкретном пациенте без малейших сомнений. Ни для одного вируса нет такого количества генетических данных, - пояснила инфекционист.

Коронавирусы были и раньше, а заболеть можно после прививки

Симакова добавила, что человечество и раньше болело коронавирусами. При этом SARS-CoV-2 не настолько смертелен, но гораздо более заразен, более того, отметила профессор, у зараженного коронавирусом SARS-CoV-2 в 20 раз больше шансов умереть, чем у зараженного гриппом. Вирус при этом постоянно мутирует, а осложняет все постковидный синдром, который до конца не изучен, но может надолго навредить организму человека.

Другим важным вопросом стала вероятность появления ковида после прививки:

- Сама прививка не вызывает инфекцию. Но ни одна вакцина не гарантирует, что человек не заболеет. Прививка снижает шанс заболеть и особенно снижает вероятность тяжелого течения болезни и смерти. Важно учитывать и то, что вероятность заразиться и тяжесть болезни зависят от количества вируса, которое получит человек при контакте с больным, - рассказала врач.

"У меня хороший иммунитет!" и генная терапия

По словам Симаковой, часто отказом от прививки служит то, что человек считает свой иммунитет слишком хорошим. Врач пояснила, что фраза несет мало смысла: ведь пока организм не столкнется с определенной инфекцией, антител или иммунитета к ней не будет - значит, не будет и защиты.

- ЗОЖ – это прекрасно! Но бег трусцой, средиземноморская диета и качественный сон не обеспечат нас клеточным иммунитетом или антителами к коронавирусу. Важный момент: поедание БАДов, медитации и чистка кишечника от токсинов к здоровому образу жизни отношения не имеют. Никакого, - пояснила профессор.

Некоторые приморцы, к тому же, не вакцинируются из-за опасности генной модификации. Так вот, "Спутник V" действительно заставляет некоторые клетки человека мутировать и производить один из белков коронавируса. При этом аденовирусы не встраивают свой материал в хромосомы клеток - сделать этого не может и прививка. Любой вирус при этом заставляет клетки мутировать - но это то же самое, что нагрузка в спортзале, которая заставляет клетки изменяться, погибать и восстанавливаться.

Вакцина не изучена

Наконец, особое внимание Симакова уделила недостаточным испытаниям и неполным сведениям о вакцине. По ее словам, прививки от COVID-19 не опасны:

- В векторных и мРНК вакцинах легко заменить ген, который они доставляют. Поэтому как только в Китае были прочитаны и опубликованы генетические последовательности коронавируса SARS-CoV-2, ученые со всего мира могли сразу приступить к работе, даже не имея на руках вируса. Такие вакцины создаются на основе более ранних разработок по доставке генетического материала. Это как конструктор, в котором несложно поменять детали. Основу для вакцины изобрели более 15 лет назад, - сообщила главный инфекционный врач.

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