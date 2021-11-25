Очереди на вакцинацию во Владивостоке растворились

Людей очень мало, больше не видно длинных очередей Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во Владивостоке куда-то испарились толпы людей, которые раньше стояли в огромных очередях на вакцинацию. Приморцы продолжают прививаться, но теперь нет давки в пунктах для вакцинации.

В пунктах вакцинации в здании правительства Приморского края и в ТЦ «Clever House» 25 ноября было очень мало людей. Больше не видно длинных очередей. И дело не в отсутствии вакцины - все есть. Видимо, большинство людей, простимулированных ограничительными мерами, уже сделали прививку.

Напомним, ажиотаж начался в конце октября. Как только объявили о введении QR-кодов в Приморье, жители города ринулись записываться на прививки. Большой спрос на вакцину привел к тому, что в пунктах вакцинации не было и яблоку упасть, эта же история произошла и перед 15 ноября. Так как с этого числа работодатели обязаны были отстранять от работы непривитых сотрудников. К сожалению, во время большого ажиотажа не обошлось и без драк.

Когда в Приморье только ввели QR-коды, многие бросились прививаться «Спутником Лайт», поскольку он однокомпонентный, и заветный код выдавали после первого же укола. Закономерно, практически везде «Лайт» закончился, а власти объявили, что теперь первичную прививку можно сделать только двухкомпонентной вакциной. Отсутствие «Спутника Лайт» стало проблемой для тех, кто уже давно вакцинировался и у кого подошел срок ревакцинации. Сделать ее было практически негде. Зато сейчас однокомпонентный «Лайт» снова появился.

В пунктах вакцинации есть "Спутник Лайт", который раньше так тяжело было найти Фото: Сергей БАЛАНОВ

Как сообщили в пресс-службе правительства Приморья, с 2 по 22 ноября обеспечили десять поставок вакцины. Так что дефицита не планируется.

Спад желающих вакцинироваться видно и по официальным цифрам. На сегодняшний день в Приморском крае вакцинировались 758 297 человек. За вчерашние сутки прививку сделали 9 101 жителей края. А ведь в пиковые дни доходило до 15 тысяч привитых.

В любом случае, большое число сделавших прививку в ноябре - это, по мнению врачей, хорошие новости. Например, во Владивостоке на 25 ноября вакцинацию от коронавирусной инфекции прошел 291 141 житель. А это 70,04 % от установленного планового показателя. И чем больше людей привьется, тем ближе мы окажемся к завершению пандемии и снятию ограничений.

А тем временем, в Приморье за сутки коронавирусом заболели рекордные 443 человека. Всего с начала пандемии заболели 85 736 приморцев, умерли 1379.

Напомним, что в городе работает 33 прививочных пункта. В том чиле 15 – мобильных пунктов вакцинации.

Во Владивостоке работает 33 прививочных пункта. В том числе 15 – мобильных пунктов вакцинации.

Постоянные: поликлиники № 1, 3 ,6 , 9» , Владивостокская больница № 3, поликлинические отделения ККБ №2, ВКБ № 4, больница «РЖД-Медицина», центр «Лотос», ФГБУЗ «МО ДВОРАН», Поликлиника «МСЧ МВД России по ПК», «МСЧ № 25 ФСИН России».

Мобильные пункты вакцинации: ТЦ «Клевер Хаус», «Калина Молл», «Андромеда», «Дружба», «Центральный», «Седанка Сити», «Черемушки», в здании Правительства ПК, ДВФУ, ГБУЗ «ПККБ №1» напротив ГУМа, «Новая аптека» возле ТЦ «Махаон», кинотеатр «Владивосток», в здании МФЦ по адресу улица Борисенко, 102.

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