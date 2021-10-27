Встреча с медведем чуть было не стоила приморцу жизни

Медведь мог напасть, потому что человек стоял у него на пути. Фото: архив министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края

Богатый урожай кедрового ореха привлекает не только людей, но и животных. Поход за шишками мог обернуться трагедией для жителя Приморского края. В Ольгинском районе компания из трех мужчин столкнулась с медведем, одному из них эта встреча чуть было не стоила жизни.

История произошла 24 октября, местный житель поселка Ольга немного отстал от товарищей, когда они собирали кедровые шишки. Судя по всему, людские голоса привлекли косолапого хищника. По словам первого заместителя министра лесного и охотничьего хозяйства Приморского края Алексея Сурового, медведь мог принять человека за свою привычную добычу, вроде кабана. Зверь увидел, что мужчина отошел от товарищей, и напал на него.

- Медведю могло не понравиться, что человек находился на его пути, от этого хищника можно ожидать что угодно. Люди молодцы, что не растерялись и вовремя оказали помощь своему другу. В лесу нужно быть очень аккуратными, ведь это дикая природа, у нее свои законы и правила, - поделился с корреспондентом «КП-Владивосток» Алексей Суровый.

Мужчину с рваными ранами лица отправили в больницу, врачи говорят, что сейчас его состояние стабильное, а это значит, что его можно перевести из реанимации в общую палату.

Охотинспекторы уже провели проверку и обследовали участок местности, где произошло нападение. Животному никто вреда не причинит, также признаков выстрелов или других попыток спровоцировать хищника не обнаружено. Напомним, что при встрече с медведем, нужно сохранять спокойствие и ни в коем случае не привлекать к себе внимание. Не стоит кричать или бросать в него чем-то, что есть под рукой. Лучше всего медленно уйти с пути, не оборачиваясь спиной к животному. Эксперты сообщают, что чаще всего таких действий будет достаточно, чтобы избежать беды.

ПО ТЕМЕ:

Разодрал череп: медведь едва не убил мужчину в лесу Приморья

Пострадавший от лап хищника человек был доставлен в реанимацию больницы Артема (Подробнее...)

Грязевая ванна для медвежонка. Жители Камчатки запечатлели мишку в луже

Животное встретили по дороге к вулкану Толбачик (Подробнее...)

Медвежий край: есть ли у Камчатки шанс стать приманкой для туристов?

Коренной камчадал ответил «Комсомолке» на этот вопрос (Подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03