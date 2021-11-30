Первые жертвы снегопада: во Владивостоке на Пушкинской с кульбитом перевернулся грузовик

Фото: принтскрин, dps_vl

Во Владивостоке стартовал очередной День Жестянщика из-за непогоды 30 ноября. Синоптики заранее предупреждали о ледяном накате на дорогах, метели и ветре. Въезд большегрузов в город запрещен. При этом в полдень произошло ужасное ДТП с грузовиком. Авария произошла на опасном участке - съезде с Маньчжурской на Пушкинскую.

Видеозапись опубликовали в социальной сети. На кадрах водитель большегруза, очевидно, не справился с управлением на спуске - предположительно, виной аварии стал гололед. Полетев вниз, грузовик перевернулся.

О состоянии водителя пока ничего не известно. В социальных сетях приморцы негодуют: кто-то винит водителя за нарушение запрета о выезде большегрузов, кто-то - властей, так как в мэрии сообщили о 100%-й обработке дорог реагентами.

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