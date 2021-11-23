Министр Чекунков о судьбе ДВФУ: в кампусе появятся общежития еще на 6 тысяч мест

Планируют отстроить и вторую научную библиотеку - еще лучше Фото: Сергей БАЛАНОВ

На прошлой неделе полпреду ДФО Юрию Трутневу в Приморье представили новый возможный облик Русского острова: показали проекты аквапарка и сафари. Не обошли стороной и научный центр острова и Владивостока - кампус ДВФУ. Вторая очередь застройки кампуса уже несколько лет витает как большая амбиция; накануне глава Минвостокразвития Алексей Чекунков разъяснил планы на вуз.

- В Приморье новый кампус будет создан в рамках второй очереди Дальневосточного федерального университета. На острове Русский появится новый комплекс общежитий на 6 тыс. мест, образовательный центр по работе с одарёнными детьми на 950 мест, научная библиотека. Эти дальневосточные проекты участвуют в конкурсном отборе Минобрнауки России и позволят обеспечить дальневосточных студентов комфортными условиями для жизни и обучения, - рассказал Чекунков на заседании при Правительстве и Минобразования РФ.

Сроки реализации все еще не ясны, по данным пресс-службы Правительства, только в феврале 2022 года стартует отбор заявок по проектам "кампусов мирового уровня". К слову, для ДФО разработаны пилотные проекты строительства новых университетских кампусов в Хабаровске: он будет включать образовательный комплекс, инновационно-технологический центр, лаборатории, общежития на 10 тысяч мест. Об этом также рассказал на заседании Чекунков.

Напомним, интерес к Русскому остров вновь активно проявляет миллиардер Араз Агаларов, глава Crocus Group. Застройщик представил проект парка "Приморские тропики" полпреду Трутневу, также известно, что Агаларов не против участвовать в возведении жилого квартала на Русском. В 2009 году строительством кампуса занималась именно Crocus Group как основной подрядчик - однако еще не ясно, будет ли застройщик участвовать в создании второй очереди общежитий-гостиниц ДВФУ.

Губернатор Приморья: вместе с мостом через Елену появится и мост через бухту Новик

Состоялось заседание с Трутневым: полпреду ДФО показали проект аквапарка, сафари и жилых кварталов на Русском (подробнее)

Миллиардер Агаларов, глава Crocus Group, хочет заняться укрупнением Владивостока

Компания, строившая ДВФУ на Русском острове, ведет переговоры о строительстве там же жилого квартала (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03