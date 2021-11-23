Очередной ледяной апокалипсис или новая хрустальная красота? Столица Приморья готовится к зиме

Фото: Антон Новгородов, instagram.com/novgorodov_photo
Второй год подряд Владивосток оказывается во власти ледяного дождя. Только в этот раз обошлось без апокалипсиса, потерь на порядок меньше, да и ни один из районов города не остался без света на неделю, а то и больше.
Еще немного, и Новый год. Фото: Татьяна Сорока, instagram.com/kuzinatra__
Даже тигр замерз! Фото: Максим Козленко, instagram.com/makskozlen
И хотя циклон был слабее, а осадков меньше, приморская столица все же оказалась украшена ледяным хрусталем, будто готовится к зиме, а может и сразу к Новому году. Холодная, но невероятная красота во всем. В упакованных в стеклянные капли и припорошенных снегом ветвях.
Природа выглядит великолепно в зимнем наряде. Фото: Максим Козленко, instagram.com/makskozlen
С высоты выглядит немного одиноко, но красиво. Фото: Антон Новгородов, instagram.com/novgorodov_photo
В белоснежных парках и дворах домов, где люди успели протоптать черные от следов обуви и шин авто тропинок. В искрящихся от света кусочков льда. В первых установленных елках. Да даже в нахохлившихся птицах и укутанных по самые носы людях, в красных щеках да горящих от морозного задора глаза.
Снежная погода переносит в детство одними взмахами снежинок.
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Каждая деталька – настоящий шедевр. Фото: Максим Козленко, instagram.com/makskozlen
Первый «настоящий» снег ведь действительно отправляет в воспоминания о детстве, катании на санках и коньках, игре в снежки…
Закутки Владивостока выглядят уютно. Фото: Татьяна Сорока, instagram.com/kuzinatra__
Лед облепил каждую веточку. Фото: Максим Козленко, instagram.com/makskozlen
Пока эта красота еще с нами, давайте посмотрим, как же уютно и прекрасно выглядит родной Владивосток в глазах фотографов.
Такая погода располагает к чтению. Но, конечно, дома. Фото: Татьяна Сорока, instagram.com/kuzinatra__
Красоту можно рассмотреть даже в мелочах. Фото: Люсине Игнатова, instagram.com/lyusine_photographer
Люди и машины сами протаптывают черные дорожки. Фото: Антон Новгородов, instagram.com/novgorodov_photo
Напомним, 21 ноября на Приморье обрушился новый циклон.Снег, который начался вечером в воскресенье, ночью превратился в дождь. К утру на проводах, деревьях, ограждениях, столбах и авто образовалась внушительная ледяная корка. Осадки закончились после обеда, но гололеда уже было не избежать. Губернатор края рекомендовал сотрудников компаний отпустить. На следующий день детские сады и школы закрылись.
Сказочный город. Фото: Татьяна Сорока, instagram.com/kuzinatra__
Кусочки льда искрятся ночью и днем. Фото: Люсине Игнатова, instagram.com/lyusine_photographer
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