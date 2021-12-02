Только вместе мы - сила: владивостокцы сами откопали зарытый в снегу автобус

Сейчас автобус уже вышел на маршрут. Фото: izumrudnii.moi2021

Во Владивостоке до сих пор устраняют последствия непогоды: пока службы мэрии расчищают центральные дороги и восстанавливают кровли, жители тоже не сидят на месте. Так, в одном из новых ЖК жители собрались вместе, чтобы раскопать практически похороненный в сугробах автобус.

- Просим всех мужчин, кто может и у кого есть лопаты, собраться у автобуса 91 в 18.30 - он стоит сразу после поворота на пейнтбольный клуб, закопанный в снегу. Попробуем подкопать его, центральную дорогу почистил город, автобус должен выехать, если поможем ему, чтобы завтра вышел на маршрут он для всех нас, - написали неравнодушные в соцсети.

Несмотря на скепсис жителей в комментариях, автобус удалось откопать - он вышел на маршрут. Авторы поблагодарили всех мужчин, пришедших на "раскопки".

Напомним, снегопад обрушился на Приморье 30 ноября. Случай - к слову, не единственный показатель взаимопомощи. Например, пожарную машину во Владивостоке вытащил из сугробов обычный водитель. Подробнее об "акциях" добра - в материале КП.

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