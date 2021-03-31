У него остались двое детей. Во время взрыва на руднике в Приморье погиб высококлассный специалист

Трагедия унесла жизнь горняка в Приморье. Фото: Instagram/dalpolimetall

Обрушение породы на руднике «Королевский» в Дальнегорском городском округе закончилось настоящей трагедией. После разбора завалов спасатели обнаружили бездыханное тело рабочего. Как стало известно, погиб 48-летний Эдуард Глот. У горняка остались жена и двое детишек.

Коллеги отзываются об Эдуарде, как о специалисте высокого класса, который был готов всегда прийти на выручку и поддержать не только в рабочих вопросах. Компания «Дальполиметалл», которой принадлежит рудник, выразила соболезнование семье погибшего. В причинах страшного ЧП, унесшего жизнь мужчины в расцвете сил, сейчас разбираются специалисты.

По версии следствия, в штольне № 4 Рудника «Королевский» не соблюдалась техника промышленной безопасности при подрывных работах.

– 30 марта 2021 года должностное лицо в ходе проведения взрывных работ не приняло меры к сохранению жизни человека, в результате чего произошло обрушение, вследствие которого наступила смерть проходчика, – прокомментировала пресс-служба следственного управления следственного комитета Приморского края.

Напомним, горная порода обрушилась в штольне вечером 30 марта. Спасатели эвакуировали 20 горняков, один из рабочих оказался заблокирован. Когда специалисты расчистили завалы, мужчина уже не подавал признаков жизни. Стоит отметить, что ЧП стало вторым за месяц. 17 марта на этом же руднике пострадали два человека.

Редакция «КП» выражает искренние соболезнования семье и близким Эдуарда Валерьевича.

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