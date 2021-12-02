Спасенная 14 лед назад в Приморье тигрица стала мамой в зоопарке Швеции

Тигренок Алмаз – сын тигрицы Спарты, спасенной в Приморье 14 лет назад. Фото: wwf.ru

В шведском зоопарке «Северный ковчег» на свет появился амурский тигренок, малыша назвали Алмаз. Его маму тигрицу Спарту 14 лет назад нашли отощавшую на дороге в Приморском крае, и смогли спасти.

Маленький краснокнижный хищник родился в начале ноября, но показать красавчика миру решили спустя месяц. Сейчас Алмаз уже открыл глазки и с любопытством рассматривает все вокруг, но пока почти не отходит от мамы. Основной его досуг досуг - это сон, еда и мамина забота. Тигренок весит почти пять килограмм, пока что он предпочитает отдыхать в теплом «гнезде», но рядом есть открытый вольер, куда Алмаз всегда может выйти, чтобы познакомиться с миром.

Папа малыша – тигр Егор приехал в зоопарк из шведского парка «Орса» в феврале этого года, а вот мама прямиком из из Приморья. Ее история началась трагично, когда тигрицу Спарту увидели первый раз, она была голодным, тощим, слабым тигренком. Она и еще одна маленькая тигрица Констанция вышли на дорогу недалеко от села Чугуевка в Приморье, где их заметили и подобрали люди, после чего передали сотрудникам Центра спасения животных «Тигр».

Констанции и Спарте было всего по четыре месяца, вернуть полосатых котят жизни старались всем миром. Общими усилиями тигрята пошли на поправку. Констанцию передали в зоопарк Пензы, а Спарта поехала в Швецию. Они стали частью Европейской программы по размножению и сохранению амурских тигров.

– И Спарта, и Егор – очень ценные животные для программы по размножению и сохранению амурских тигров, поэтому мы очень взволнованы и рады рождению тигренка-мальчика. Мы не были уверены, что тигрица может вновь принести потомство, ведь она уже в возрасте, ей 14 лет, – рассказала WWF Эмма Нюгрен, директор природоохранных программ зоопарка «Северный ковчег».

Стоит отметить, что Спарта и Егор – родители с опытом, у них до этого уже были котята, но Алмаз это оказался первым совместным ребенком. Он останется жить в «Северном ковчеге» и со временем станет частью племени.

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