«Не проезжайте мимо»: Адвокат из Приморья спасла от холода маму с двумя детьми

Во Владивостоке из-за сугробов люди долгое время ждут автобус. Фото: «КП – Владивосток»

Погода в приморской столице начинает улучшаться, но последствия недавнего снегопада до сих пор дают о себе знать. Дороги скованы пробками, люди вынуждены преодолевать сугробы и несколько часов мерзнуть на остановках. Трогательной историей о помощи окружающим поделилась известная в Приморье медиа-юрист Галина Антонец на своей странице в Фейсбук. Адвокат выручила жительницу Владивостока, которая долгое время вместе с детьми ждала автобус.

- По наитию затормозила на остановке, вообще редко так делаю. Но тут толпа с протянутыми руками часами стоящие на остановках, - пишет адвокат.

Уезжая домой, на одной из остановок Галина увидела маму с двумя детьми и не смогла оставить их в беде. Женщина запустила семью к себе в машину, предложила воды. Видимо, из-за ситуации с циклоном и его последствиями эмоции захлестнули маму, и она заплакала.

- Я так устала с этим снегом и пробками. Одного ребенка отвела в сад, другого – в школу, пешком на работу шла три остановки. С работы также пешком по сугробам, забрала детей из садика и продленки. Час простояли на остановке, и ни одного автобуса, - передает слова родительницы Галина.

Как дальше рассказала адвокат, дети пытались поддержать и утешить маму, просили ее не плакать. Муж женщины работает в аварийных или коммунальных службах, но третий день из-за непогоды не появляется дома и ночует на работе.

- Это история не про то, какая я хорошая. Не проезжайте мимо, подвозите людей. Мы переживем все это, если будем помогать друг другу, - обращается к людям Галина Антонец.

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