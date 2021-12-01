Во Владивостоке сотрудники ДПС помогли роженице, застрявшей в авто в эпицентре бури

Жители помогали друг другу в скованном снегом Владивостоке Фото: Олег УКЛАДОВ

Бушующая непогода 30 ноября добавила работы сотрудникам патрулей ГИБДД. На дорогах фиксировали снежную кашу, гололед, заносы, что мешало движению - в такой ловушке оказалась и молодая семья, в которой женщина родила чуть ли не в автомобиле. Муж вез жену в роддом и встал в пробке - единственной надеждой было обратиться к патрулю.

Рядом оказались лейтенант Роман Козловский и старший сержант Дмитрий Пожилов - мужчина обратился к ним в районе развязки Седанки. Он был за рудем Toytota Corolla и рассказал полицейским, что в машине супруга вот-вот родит. Незамедлительно включили сирену и маячки: однако в машине с роженицей закончился бензин. Не растерялись: сотрудники пересадили девушку в служебный автомобиль и довезли в роддом №3.

Сейчас патрули работают круглосуточно: на дорогах все еще сложная обстановка. В региональном управлении МВД также отметили, что наиболее опасными оказались спуски, подъемы и мосты - всего за сутки произошло 74 ДТП в краевой столице. Повреждено 134 автомобиля. Во время бури сотрудники толкали личные авто и автобусы, помогали в расчистке, следили за безопасностью.

Не только ведомства помогали жителям, но и наоборот. Так мужчина на "Субару" вызволил из белого плена автомобиль пожарных - и это лишь малая часть уникальных историй со снегопада.

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