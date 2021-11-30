Жители Владивостока не оставляют друг друга в беде во время снежной бури

Сегодняшняя погода проверяет жителей Приморья на прочность Фото: Сергей БАЛАНОВ

Сегодняшняя погода проверяет жителей Приморья на прочность. Во Владивостоке люди не оставляют друг друга в беде и предлагают всевозможную помощь. В какую бы ситуацию приморцы не попали, сегодня в городе точно найдется супер-герой, и не один.

ДВФУ предлагает помощь всем, у кого нет возможность добраться до кампуса, или же уехать с Русского острова. Те, кто не могут вернуться в город могут разместиться в первом, втором и третьем гостиничных корпусах кампуса. На ресепшене нужно будет предъявить личный пропуск или паспорт, если человек не является студентом университета или его сотрудником.

Нет возможности вернуться в кампус? Студент может предъявить личный пропуск в бумажном или электронном виде в общежитии по адресу Алеутская,65, и его разместят там. Корреспондент «КП-Владивосток» связался с контакт-центром университета, там сообщили, что пока что никто за помощью не обращался, многие знали о предстоящей непогоде, но они всегда готовы помочь. Связаться с контакт-центром можно по номеру: 8 800 550 38 38.

Человек, которого можно назвать настоящим героем сегодняшнего дня - Александр Мартынов. В одном из местных пабликов он разместил свое объявление и номер телефона, где сообщил, что готов оказать помощь на дороге по Владивостоку. Он написал, что помочь может бензином, тросом, проводами и так далее. Мы связались с мужчиной, Александр рассказал, что происходит на дорогах города и о чем просят люди.

- Многие пишут, прямо сейчас спасал девушку, заехала машиной в воду на пляже, но все хорошо, все живы, а я сейчас стою в пробке. Звонят по разным причинам, кому-то бензин нужен, кого-то нужно вытянуть, если застрял в сугробе, кому-то нужно масло. Я не волонтер, я просто человек с высокой гражданской ответственностью. За сегодняшний день позвонило человек 40, помог почти всем, - рассказал корреспонденту «КП-Владивосток» Александр Мартынов.

Каждый помогает, как может и чем может. В эту метель популярная сеть автокафе Coffe machine предлагает бесплатный малиновый и облепиховый чай пешеходам, которым приходится передвигаться по Владивостоку несмотря на снегопад. Бесплатный напиток можно получить в следующих кофейнях: Выселковая, 8в (Рудневский мост), Катерная, 13а (по пути на остров Русский), Некрасовская, 38б (вниз от фуникулера), Окатовая, 68 (по пути на Змеинку), Добровольского,14, Шилкинская,3, Чехова, 13а, Крыгина, 82а (остановка Маяк), Ладыгина, 2в (Зеленый угол), Днепровская, 108, Всеволода сибирцева, 42а, Липовая, 7а (По пути на Золотой мост), Бестужева, 6а, Камская, 1б, «РЕМИ сити» на Народном проспекте 20, в торговом центре «Луговая».

Напомним, что на дорогах города работает больше 200 единиц спецтехники, но снегопад продолжает усиливаться. Жителей Владивостока, просят все же воздержаться от поездок на своих авто и не рисковать.

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