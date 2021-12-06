Во Владивостоке родители вынуждены водить детей в аварийную школу

Крыша лицея пострадала во время циклона в конце ноября. Фото: Предоставлено очевидцами

Крыша улетела, обещала вернуться, но так и не вернулась – только так можно охарактеризовать то, что сейчас происходит в младшем корпусе лицея №41 во Владивостоке. Непогода сорвала кровлю со здания школы, подрядчик должен был начать ремонт, но так и не приступил к работам. Но это было бы терпимо, если бы детей не заставили идти учиться в аварийное здание, где любой порыв ветра может снести балку, не опрокинутую ветром раньше.

Прошедший 30 ноября и 1 декабря циклон сопровождался сильным ветром, порывы достигали 34 метров в секунду, тем самым установив рекорд дня по этому параметру. Не удивительно, что некоторые конструкции не выдержали. Среди прочего оказались крыши двух образовательных учреждений – лицея №41 на Воропаева, 31, и школы №32 на Калинина, 153. Кроме того, в школе №74 на улице Харьковской, 7, сильные ветровые порывы выбили целое окно вместе с рамой.

Еще на прошлой неделе «КП – Владивосток» узнала в пресс-службе мэрии, что специалисты выехали на места, они должны были оценить ущерб и объем работ, а после сразу приступить к восстановлению кровли. Дети же в это время должны были учиться удаленно.

Вот так кровля выглядит сверху. Фото: Предоставлено очевидцами

Так прошлую неделю и было.

– Образовательные учреждения Владивостока работают в штатном режиме. Исключение составляют начальные классы лицея №41 – ребята останутся на дистанционном обучении до конца недели. В корпусе начальной школы сильные порывы ветра повредили крышу, – сказали корреспонденту в городской администрации еще 1 декабря.

По какой-то причине неизвестно кем было принято решение на новой учебной неделе загнать школьников под опасную крышу. Вернее, под ее отсутствие. Вместо нормального потолка – опасно замеревшая балка. Но и та держится на честном слове. Очевидно, что находиться в такой школе опасно, родители переживают, что дети будут учиться там, где в любой момент на них может упасть та самая балка.

Родители обеспокоены, что дети будут находиться в аварийном здании. Фото: Предоставлено очевидцами

Еще на территории учреждения лежат металлические конструкции, слетевшие с крыши во время непогоды. Их собирали сами родители, лично, но никто так и не вывез их, видимо, на будущее оставил.

Обеспокоенные родители начали обращаться в разные инстанции, но в каждом ведомстве посылают в другое, и так по кругу: из Ростехнадзора отправили в инспекцию стройнадзора правительства Приморья, оттуда – в жилищную инспекцию… В общем, никто помочь с сорванной крышей и проводимыми уроками в аварийном здании не может. По словам одного из родителей, открестились даже сотрудники отдела по ремонту и безопасности деятельности образовательных учреждений администрации Владивостока.

– Они только могут составить смету на работы, – негодует обеспокоенный взрослый, добавляя, что это определенно не головная боль директора, раз всеми вопросами занимаются родители. – МЧС приезжали, не дали никаких экспертных заключений. Сказали на словах, что можно [находиться в школе]. С директором я тоже общалась – нет у нее никаких бумаг от надзорных структур. Специалист управления образования присутствовал. Видимо, тоже дал добро.

На территории нет свободного пространства для того, чтобы спокойно пройти к крыльцу. Фото: Предоставлено очевидцами

Родители обратились за комментарием к губернатору Приморья Олегу Кожемяко – они написали ему в личные сообщения в Инстаграме, на что довольно быстро ответили помощники главы края.

– По информации специалистов управления образования мэрии, на сегодняшний день ведутся аварийно-восстановительные работы по ремонту крыши лицея. Планируемый срок восстановления кровли до 31 декабря текущего года. В данный момент руководителем учреждения организован единый безопасный вход и выход из образовательного учреждения. Директор дополнительно проинформирован о необходимости обеспечения безопасного пребывания детей в школе.

Проходить под поврежденным участком опасно. Фото: Предоставлено очевидцами

Что ж, видимо, остается надеяться, что за этот месяц крыша окончательно не упадет, особенно если пойдет дождь или снег, а дети – не замерзнут в здании.

«КП – Владивосток» следит за ситуацией.

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