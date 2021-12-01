Крыша улетела, но обещала вернуться: сорванными со школ Владивостока кровлями займутся специалисты

41 лицей остался без крыши. Фото: Предоставлено очевидцами

Непогода, обрушившаяся на Владивосток 30 ноября и продолжившая бушевать до раннего утра 1 декабря, сорвала несколько крыш со школ и выбила окна. В мэрии о ситуациях уже в курсе, поэтому к образовательным учреждениям были направлены специалисты. Они оценят обстановку и начнут восстановительный ремонт.

Так, без кровли остался не только лицей №41 на улице Воропаева, 31, как ранее писала «КП – Владивосток», но и школа №32 на улице Калинина, 153. Подрядчики уже на местах, оценивают объем работ. Как только вся бюрократическая составляющая будет пройдена, начнется восстановление крыш.

Уже начались работы в школе №74 на улице Харьковской, 7, где сильные ветровые порывы выбили целое окно вместе с рамой.

Стоит отметить, что далеко не эти здания пострадали за время метели, но и множество других. Также ветер потрепал и провода, рекламные щиты и другие объекты в городе.

Кстати говоря, по словам синоптиков Примгидромета, ветер достигал 34 метров в секунду – это стало рекордом для столицы Дальнего Востока за всю историю метеонаблюдений. До этого максимум в 32 метра в секунду в эти дни был отмечен в 1972 году.

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