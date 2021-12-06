Ледяные и снежные горки 2021-2022 во Владивостоке: где лучше покататься на тюбингах, ватрушках с детьми

Собрали места, где в сезоне 2021-2022 можно покататься на тюбинге во Владивостоке

Сезон зимних развлечений во Владивостоке стартовал – базы отдыха и центры зимнего спорта в столице Приморья уже открыли для своих гостей снежные спуски и горки как для горнолыжного спорта, так и активного семейного отдыха с детьми. «КП-Владивосток» рассказывает, где в этом сезоне можно покататься на тюбингах и ватрушках с детьми и сколько это будет стоить.

Традиционно одним из первых распахнул свои ворота для любителей зимних развлечений центр зимнего отдыха «Комета» близ бухты Лазурная. Для катания на тюбингах там уже открыта большая ледовая горка и несколько дополнительных поменьше. Для доступа на горку со своим тюбингом/ватрушкой необходимо оплатить входной билет на территорию центра: для взрослых по будням – 200 рублей, по выходным – 300 рублей, для детей ростом до 140 см и пенсионеров – 150 рублей по будням и 250 рублей в выходные и праздничные дни. Детей до 6 лет на территорию пускают бесплатно.

На территории также работает прокат тюбингов: в рабочие дни взрослый инвентарь для катания обойдется в 350 рублей за первый час и 100 рублей за последующие, детский – 200 рублей за первый час и по 100 рублей за последующие. В выходные и праздник катание на прокатном тюбинге обойдется в 500 рублей за первый час и 200 рублей последующие для взрослых, 400 рублей первый час и 200 рублей за последующие для детей.

Еще одна популярная точка притяжения активных владивостокцев – база отдыха «Лесная поляна» в пригороде Владивостока (ст. Садгород, улица Главная, 52) предлагает своим посетителям три тюбинговые трассы и снежную горку для малышей. Визит на территорию в рабочие дни обойдется в 100 рублей для взрослых и 50 рублей для детей с 5 до 13 лет и пенсионеров. В выходные и праздничные дни – в 200 и 100 рублей соответственно. Прокат тюбинга обойдется в 350 рублей за первый час и 100 рублей за последующие в будни, 450 и 200 рублей - в выходные.

Пять тюбинговых трасс и прокат тюбингов предлагает своим гостям база отдыха «Жемчужина» в бухте Лазурной ( ул. Рифовая, 1). За вход в будни взрослым нужно будет заплатить 250 рублей, детям с 6 до 13 лет и пенсионерам - 100 рублей. Проход в выходные - по согласованию с администрацией базы.

Чуть более удаленное от Владивостока, но тоже популярное место зимнего отдыха горожан – арт-парк «Штыковские пруды» в поселке Штыково Шкотовского района также предлагает трассы для катания на тюбингах и ватрушках.

Входной билет в будни для взрослых будет стоить 100 рублей, для пенсионеров и детей от 7 до 14 лет – 50 рублей. В выходные и праздники вход обойдется в 200 рублей для взрослых, для детей и пенсионеров цена неизменна. Малыши до 7 лет проходят бесплатно.

На тюбинговую трассу можно пройти со своим тюбингом, безлимитное катание будет стоить 50 рублей. С прокатным тюбингом проход бесплатный. Прокат тюбинга обойдется в 300 рублей первый час и 100 рублей последующие в будни и 400 рублей первый час и 200 последующие в выходные.